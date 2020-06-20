Автора фото «детской проституции» ЛДПР выдвинула в губернаторы

Еще до того как стать большим политиком, Алексей Островский получил скандальную славу на Западе

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) выдвинула для участия в выборах губернатора Смоленской области действующего главу региона Алексея Островского. С именем политика связан скандал, разгоревшийся еще в начале 90-х в западной прессе. Тогда будущего видного партийного деятеля обвинили фальсификации материалов для статьи о детской проституции в Москве.

Островский занимает должность губернатора Смоленской области с 2012 года. В последний раз он переизбирался на этот пост в в 2015 году. Очередной срок его полномочий истекает в начале этой осени. На 13 сентября в области намечено проведение губернаторских выборов. Согласно законодательству региона, кандидатов на выборы губернатора имеют право выдвигать политические партии.

Островский является членом Высшего совета ЛДПР. В 2017 году Владимир Жириновский говорил, что если его изберут президентом страны, он сделает премьер-министром именно Островского.

Свою партийную карьеру Островский начинал с должности помощника-фотографа Жириновского. А перед этим успел прославиться в качестве фотографа на Западе. Правда, слава оказалась скандальной.

Владимир Жириновский отдыхает в компании молодых членов партии

В 1993 году Островский снял по заказу американского журнала Time фоторепортаж о детской проституции в Москве. На фотографиях запечатлена продажа среди бела дня маленьких мальчиков с макияжем и переодетых в платья. Один из снимков сделан на фоне, пожалуй, самого узнаваемого на Западе символа России — собора Василия Блаженного.

На фото попал и сутенер, который в благодарность за работу кормит детей супом. По легенде продажу мальчиков чуть ли не на Красной площади организовал бывший колхозник по имени Саша.

Историю о том, как мировая сверхдержава скатилась до уровня страны третьего мира, куда богатые извращенцы ездят, чтобы безнаказанно покупать секс с детьми, описал в Time журналист Майкл Серрилл. Статья была красноречиво проиллюстрирована снимками Алексея Островского. Тот самый номер журнала Тime от 21 июня 1993 года ранее оказался в распоряжении редакции «Блокнот.ру».

Но ужасались на Западе такой дикости нравов недолго. Американская газета Washington Post провела свое расследование и выяснила, что репортаж в Time является фальсификацией. По данным журналистов, 17-летний фотограф Алексей Островский ради валютного гонорара пошел на постановочную фотосессию.

В разоблачающей статье Washington Post со ссылкой на ГУВД Москвы говорится, что «фотограф в интервью признался, что не уверен в том, что дети являются проститутками».

В свою очередь мальчики рассказали журналистам, что Островский заплатил им и отснял фальшивый репортаж.

Алексей Островский