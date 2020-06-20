Турция ужесточает полномочия инспекции в новых правилах конкуренции

Закон, одобренный парламентом поздно вечером в минувший вторник, позволит регулятору получать копии физических или электронных данных и документов от фирм во время проверки. Согласно законодательству, новые правила будут применяться, в частности, при расследовании деятельности монополистов, указывает Ahval.

Ранее крупнейшие турецкие компании предупредили, что ПСР и её политические союзники, Партия националистического действия (ПНД), рискуют напугать инвесторов, предоставив антимонопольному органу такие полномочия. Правительство говорит, что закон приводит турецкое законодательство в большее соответствие со стандартами Европейского Союза.

Такой далеко идущий надзор может создать серьёзные проблемы, особенно в секторах, где безопасность данных становится всё более важной, заявила турецкая Ассоциация промышленности и бизнеса (TÜSIAD), в которую входят крупнейшие компании республики, в письме к законодателям в начале этого месяца.

Этот правовой акт может снизить мотивацию для новых инвестиций и сдержать иностранных инвесторов и их промышленных партнеров от развития своего бизнеса в Турции, утверждают в TÜSIAD.

Оппозиционные политики также выступили против этого закона, заявив, что правительство стремится усилить давление на частный сектор. Главная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) заявила, что законодательная поправка должна сопровождаться суровыми штрафами для лиц, которые копируют документы и данные и передают их другим учреждениям или лицам.

Вместе с тем согласно законопроекту антимонопольный орган будет иметь право создавать изображения персональных мобильных телефонов и компьютеров сотрудников компании, администраторов и партнёров.

«Ни одна компания не будет чувствовать себя в безопасности <…> и ни одна иностранная компания не будет инвестировать в Турцию», — сказал представитель промышленной комиссии НРП Тахсин Тархан перед принятием закона.

В свою очередь политик, стоящий за этим предложением, Бюлент Тюфенкджи из ПСР, заявил, что правовая поправка не представляет угрозы для защиты частной жизни и что уже существуют уголовные наказания за разглашение коммерческой тайны.