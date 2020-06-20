Военная куртка и ее особенности

Амуниция большей части армий всего мира включает военные куртки, которые помогут перенести сложные условия. Климатические условия, различные физические упражнения требуют от верхней одежды особой прочности, удобства и долговечности. Посмотреть военные куртки можно по ссылке armyshop.net.ua/katalog/odegda/kurtki-voenny.

Особенности и преимущества военных курток

Одежда военного типа отличается от обычной различными защитными функциями в сочетании с применением современных материалов. Большая часть военнослужащих предпочитают тактическую верхнюю одежду, потому что она соответствует всем нормам и стандартам, в ней учитывается многолетний опыт представителей силовых структур.

Военную куртку можно подобрать для любого сезона. Военная зимняя куртка изготавливается из прочных и легких материалов, с различными наполнителями. Основная функция такой одежды – это обеспечить комфортные условия бойцу и не дать ему замерзнуть при температуре от +5 до -40 градусов.

Демисезонные модели будут защищать от непогоды, отталкивать влагу, сохраняя при этом тепло. Не стоит использовать верхнюю одежду с содержанием большого количества синтетики, это делает одежду легковоспламеняемой и не годится для реальных военных условий.

Летние модели представляют собой устойчивые к влажной среде, суперлегкие, дышащие ветровки. Внешняя сторона выполнена из мембранных материалов, а внутренняя утеплена флисом. Данный состав оптимизирует теплообмен.

Плюсы военных курток: