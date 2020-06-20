Русские не прогибаются: Они нашли себя в деревне и не хотят возвращаться

Виктор, фрилансер, вырос в сибирской деревне и вернулся туда из города после введения режима самоизоляции. Ведет видеоблог о сельской жизни.Одна из причин переезда в деревню — у меня нет своей квартиры в городе, и приходится платить за аренду. Минимальная аренда — около 12 тысяч рублей. Сейчас из-за карантина и самоизоляции в городе нет работы, многих людей поувольняли. Это одна из причин.

Дом Виктора Кадр: «Рожденный в Сибири» / YouTube

Вторая причина — если нет денег, нет работы, надо как-то зарабатывать, как-то работу искать. А если ее нет? В деревне вот намного проще. Здесь есть свой огород, можно посадить картофель, лук, огурцы, помидоры, все можно посадить и выращивать самому.И заработать здесь, в принципе, можно: сейчас у нас в деревне принимают корень лопуха, цена небольшая — 20 рублей за килограмм. Можно металл собирать — допустим, железо. Металлоискатель у меня есть. Конечно, цена тоже не сильно большая — всего четыре рубля за килограмм. В городе — десять рублей, а здесь — четыре. Все равно выжить можно. Здесь не надо платить за квартиру, здесь свой дом.

И третья причина — я думаю, самая важная — это родители. Мне каждое лето в любом случае приходится приезжать в деревню и помогать им. Где-то что-то надо распилить, отремонтировать, привезти-увезти и так далее. Много работы здесь: огород посадить, подбивать картофель, полоть грядки, чистить траву сухую.

Постоянно в движении — это даже лучше, чем в городе, потому что я вот в последнее время в городе просто сидел. Работа [физическая], конечно, меня не касается — грузчиком, отделочником, продавцом — никаким образом. Я пишу музыку на заказ, занимаюсь творчеством, работаю через интернет, и мне без разницы — что в городе сидеть, что в деревне.

Здесь интернет тоже присутствует, единственное ограничение по скорости — здесь только 3G. Хотя уже, говорят, есть и 4G, нужно поменять модем, и все будет в порядке. Родители у меня отдельно в доме, а у меня летняя кухня, я нахожусь там.

5 000 рублей можно заработать в деревне за пять часов сбора кедровых шишек

Я считаю, что в деревне намного лучше.

Во-первых, это свежий воздух — в городе вечно выхлопные газы, эта суета, кто-то постоянно куда-то спешит. Все в движении, аварии, сбивают людей… На самом деле много неблагоприятных для меня обстоятельств. В деревне мне намного лучше и спокойнее, я здесь вырос и родился. В том году был хороший урожай кедровых шишек, мы заработали все хорошо, вся деревня зарабатывала большие деньги.Сейчас делаю работу по дому: где-то поеду железо покопаю, где-то — корень лопуха. Сейчас скоро вырастет иван-чай — это такая трава кипрей, ее тоже принимают у нас. Потом, после иван-чая, пойдет ягода черника. Она идет почти до самого сентября, ее можно собирать и зарабатывать неплохие деньги, в день четыре-пять тысяч.

Это как в день — грубо говоря, вам не надо работать целый день, только с девяти часов до двух, и я зарабатываю четыре-пять тысяч свободно.

Никому я не обязан, никаким начальникам, ни под кого я не должен прогибаться, ходить каждое утро на работу — это не по мне. К тому же, как я и говорил, я пишу музыку на заказ, мне вполне удобно, и все меня здесь устраивает.

Виктор и его бизнес на шишках Кадр: «Рожденный в Сибири» / YouTube

Вот у меня тут ручьи вокруг, здесь я рыбачу, ельцов ловлю. Пошел, удочку закинул либо корчагу — это такая снасть-ловушка для рыбы, на следующее утро проверил — там 70-80 ельцов. Пожарил, покоптил. С едой здесь проблем нет, питаюсь я здесь не хуже, чем в городе, даже, я бы сказал, лучше, потому что тут чисто — свои продукты, картофель свой, даже если нет, то без проблем можно его купить в деревне. И соленья можно взять, и квашеную капусту у кого-то, и огурцы консервированные.

Когда приезжаю сюда из города, у меня на самом деле душа радуется, и жить хочется, и настроение хорошее. Тем более в этом году май солнечный и жаркий, никогда такого не было. Тополиный пух сейчас, конечно, замучил немного. Как в песнях «Иванушек», только в мае.

Вот пруд, где я рыбачу. Ну как пруд — тут вода затекает, и вот здесь рыба находится. Скоро уже буду пахать огород, он небольшой, но в принципе его хватает. Ну, трактор приедет, все перепашет, будет отлично. Конечно, дом уже старый, нужен ремонт, но пока держится. Надо будет в этом году ремонт делать. Каждую осень заказываем березовые дрова, две машины по шесть тысяч рублей.

В доме я занимаюсь творчеством, микрофон тут, компьютер, студийный монитор. Есть печка небольшая, которая хорошо отапливает: охапку дров кинул — и жарища. Но сейчас жарко на улице, даже и не стоит топить. Воду берем из колодца — нормальная чистая вода. Он рядом, не надо ничего никуда возить, таскаю каждый день.

«Жизнь здесь как-то правдивее и проще»

Дмитрий, режиссер телевидения, переехал в деревню после 20 лет жизни в городе. Ведет свой видеоблог

Я работал в филиале ОГТРК на должности режиссера спецпроектов. Помимо этого, участвовал в качестве режиссера в различных медиапроектах и в свободное время снимал документальные фильмы на интересующие меня темы. Жил в довольно плотном графике.

Подумав немного, я решил переехать в деревню.

Дмитрий Кадр: видео «СЕЛЬСКИЙ НОВОСЁЛ» / YouTube

Жизнь в деревне для меня разрушила один стереотип: что здесь много пьяниц. Я видел одного, он частенько стоит возле магазина и выпрашивает деньги на чекушку, и все. Остальные все работают.

Как-то вышел пройтись — в апреле, как раз когда объявили режим самоизоляции, — и не встретил ни одного человека. Зашел к соседям, спрашиваю: где все? Они мне: как где — в огороде, земля подошла, перекапывают, и ты бери лопату и копай. Ну, я и пошел, взял лопату и перекопал за пару дней весь огород.

В общем, режим самоизоляции не сильно выбил из колеи деревенских жителей, они как занимались огородами, так и продолжают заниматься. Контактируют друг с другом через забор, кричат о том, как поживают, и все последние новости. Тут постоянно все чем-то заняты: работой на работе, работой на огороде, отдыхом после работы на том же огороде. Бездельникам здесь не место, бездельник здесь просто не выживет.

Я понимаю, что не во всех деревнях есть газ, предприятия, магазины, но во всех деревнях есть земля, и если человек хочет жить сыто, безбедно и ни в чем не нуждаться, то он может это обеспечить, даже не имея работы, а имея лишь участок земли. Была бы голова и было бы желание.

И в деревне не принято ныть, что нет работы, все дорого, вообще ничего не купишь. Здесь есть стандартное народное средство от всего этого — физический труд. Тот, кто трудится и думает головой, тот всего добьется и точно не будет бедным, будет сытым, и семья и дети у него будут такими же. Поэтому если есть голова, есть руки, есть желание трудиться — все остальное будет.

Прожив более 20 лет в крупном городе, я столкнулся с рядом бытовых проблем. Обо всем по порядку. Первая трудность, с которой я столкнулся, переехав из городской квартиры в частный деревенский дом, — отопление. Оно хоть и было газовым, но тот котел, который здесь стоял, имел всего лишь два положения: включено и выключено. Его включаешь, и он начинает топить так, что становится как в бане, и приходилось его просто выключать. Меня такой расклад, конечноже, не устраивал, и я решил заменить котел на более современный. После того как я это сделал, я ставил нужную температуру — комфортную для себя и для проживания — и спокойно жил. Зима прошла без приключений. И по счетам отопление в городской квартире выходило где-то в два раза дороже, чем отопление в частном деревенском доме. Конечно же, это большой плюс.

Все удобства у меня, да и практически у всех жителей деревни, находятся в доме. Вода в дом подается из скважины, выкопанной на участке, при помощи насоса, который установлен в подвале. В простонародье его называют безбашенка — не знаю почему.

Теперь, я думаю, можно рассказать о досуге и развлечениях. Они кардинально отличаются от городских. В деревне нет ни баров, ни ресторанов, ни боулингов с бильярдами, ни кинотеатров, ни торговых центров, ни всего остального.

Но здесь есть гораздо более интересные вещи. Это длительные пешие или конные прогулки, катание на велосипеде, купание в реке, охота, рыбалка, можно сходить в лес за грибами. Зимой можно покататься на лыжах, коньках или санях, не особо отдаляясь от дома. В общем, гораздо здоровее и полезнее. Что касается домашнего досуга, то здесь у меня есть спутниковое телевидение и интернет. Конечно, он не такой шустрый, как в городе, но онлайн что-то посмотреть можно. Не сильно отличается от городского.

За просто так или за условную плату подкармливают то молочком, то яичками, то сальцом

Дмитрий переехал в деревню после 20 лет жизни в городе-миллионнике

Теперь о минусах. В деревне нет больниц, аптек и стоматологии. За этими услугами, если что вдруг случается, приходится ездить в райцентр, благо автобус ходит каждый час, и ехать не так далеко. Также здесь нет парикмахерской, подстричься — в райцентр. Из плюсов — есть детский сад, начальная и средняя школа. Ходить на лыжах через лес по сугробам не нужно.

Что касается трудоустройства, то в этой деревне есть большое развивающееся фермерское хозяйство, которое обеспечивает работой половину жителей. Тех же, кто не работает, кормит свое подсобное хозяйство. Если есть руки и голова, то человек живет вполне безбедно и сыто: ведь у него могут быть и куры, и гуси, и утки, коровы, козы, свиньи, а на этом — масло, молоко, яйца и все остальное. Опять же, это можно и для себя, и на продажу, и на запасы.

Поэтому если человек хочет безбедно жить, то в деревне это сделать несложно, главное — трудиться, и тогда все будет. И если у такого человека спросить, где он работает, он может смело ответить: «Как где? У себя дома».

Дмитрий Кадр: видео «СЕЛЬСКИЙ НОВОСЁЛ» / YouTube

Я тоже завел небольшой огородик, посадил немного помидор, морковки, перчика, редиски, зелени, но это, конечно, меня не прокормит — так, хобби, не более того. Но кушать-то мне что-то нужно? И на что кушать? Правильно, на деньги.

А где их брать? Правильно, зарабатывать. На заработки я периодически мотаюсь в тот самый город-миллионник, из которого переехал, и участвую там в качестве режиссера или еще кого в различных медиапроектах. Возвращаюсь сюда, и где купить покушать — с этим проблем нет. Есть несколько продуктовых магазинчиков и один супермаркет крупной известной сети.

Вот, собственно, и все. Но помимо этого я знаю всех соседей, как я уже говорил, а они профессиональные огородники, садоводы и хозяйственники с большой буквы. И они меня за просто так или за условную плату подкармливают то молочком, то яичками, то сальцом, — в общем, я здесь не пропаду. Есть еще и продовольственные рынки, которые устраиваются по субботам, то есть суббота — базарный день. Пришел на базар, купил себе всего на неделю — и все, были бы деньги.

Прожив 20 лет в городе и всего-навсего несколько месяцев в деревне, я, наверное, в ближайшие несколько лет, а может быть, и десятилетий останусь здесь.

Жизнь здесь как-то правдивее и проще, нет надуманных проблем и всего остального, что меня окружало, когда я жил и работал в городе. Иногда мне звонят друзья и спрашивают, как дела, все ли нормально, мило беседуем, а потом начинают жаловаться на жизнь, на проблемы на работе. Я бесцеремонно их прерываю: так, хватит, мне нужно яму выкопать, приезжай завтра, бери лопату и копай. И знаете что? Приезжают, копают, а потом благодарят. И проблемы уже не кажутся какими-то нерешаемыми.

С тех пор как я здесь поселился, понял, что физический труд — это лекарство от многих физических и моральных проблем. Люди здесь не занимаются фитнесом, не бегают, не ходят в качалки, но выглядят здорово, потому как приобретают мускулатуру, силу и выносливость работой у себя на участке. Все просто. И они за это деньги не платят, а наоборот — даже зарабатывают и обеспечивают себя всем вкусным. В общем, физический труд — это здорово.

Дмитрий на своем огороде Кадр: видео «СЕЛЬСКИЙ НОВОСЁЛ» / YouTube

В деревне после продуктивного дня можно выйти во двор, разжечь костер, посидеть-помолчать, подумать о прошедшем дне. В городе мне этого жутко не хватало.Если вспомнить детство, то когда я приезжал сюда на каникулы, мне, конечно, здесь нравилось. Но по мере взросления, когда я, уже будучи подростком, жил в деревне и смотрел различные фильмы и сериалы, там показывали успешных молодых людей, которые живут в Москве и других мегаполисах. Мне это так нравилось, мне тоже хотелось побыстрее уехать из деревни, поступить в институт, отучиться и построить карьеру, стать успешным, гонять на машине ночью, ходить в клубы, в бары — короче, вот эта вся движуха меня очень восхищала. Что я сделал?

Я действительно переехал после школы в мегаполис, отучился, начал строить карьеру. Где-то не получалось — менял отрасли, профессии, ведь успешным сразу стать не получается, для этого нужно приложить много усилий. В конце концов у меня все получилось, но когда оно получилось — меня вновь потянуло в деревню. Не знаю даже, как это объяснить.

«Город — не лучшее место для развития детей»

Артем и Наталья, работали в авиации, переехали в деревню. Ведут свой видеоблог

Наталья: На мой взгляд, осознанного решения у нас не было, мы приняли его немного спонтанно, то есть мы не задумывались о том, как мы будем здесь жить, на что будем здесь жить. У нас был дом, который мы строили как дачу, который не был готов для зимнего проживания, но потом пришлось его переделать.

С домом у нас был небольшой участок, и, собственно, было желание просто переехать и жить за городом, потому что в какой-то момент мы поняли, что мы — люди движения, и нам не хватает простора, какой-то активности в городе.

В городе очень мало двигаешься — квартира, работа, дом. День сурка. Здесь, можно сказать, тоже день сурка, но здесь больше движения и больше простора, взгляд не натыкается на многоэтажные постройки. Душа в какой-то момент потребовала большего простора и тишины, поэтому мы решили уехать из города в деревню.

Артем: Решение принималось в прямом смысле слова спонтанно, я бы даже сказал, необдуманно. Спустя четыре года, пошел уже пятый, можно признаться: мы вообще не задумывались о том, как мы здесь будем жить, на чем зарабатывать, и все эти проблемы приходилось решать по ходу жизни. Их было очень много.

Наталья: Переехать в деревню из города было решением мужа. Я всего боюсь, мне сложно что-то менять, сложно поменять размеренный быт на что-то неизвестное. Но так как у меня муж глава семьи, я последовала за ним, всецело доверилась его решению, и мы сюда поехали. Мне вообще переезд дался прекрасно: я сидела в декрете с маленьким ребенком, и в городе было некуда пойти погулять, — чтобы дойти до ближайшего парка, нужно перейти пять очень оживленных дорог, соответственно, подышать выхлопными газами, с маленьким ребенком в коляске — меня все это сильно раздражало.

Артем и Наталья Кадр: видео «Деревенский Тёма» / YouTube

Когда мы приехали сюда, была весна, все расцветало, зеленая травка, цветочки, прекрасные запахи — мне было очень хорошо: наконец-то я находилась с маленьким ребенком на свежем воздухе, было много движения, мы взяли лошадей из города и перевезли сюда. Была большая проблема, которую предстояло решить: дети учились в девятом классе, и нужно было принять решение, переводить их в другую школу или все-таки оставаться там, где мы учились.

Мы приняли решение остаться в городской школе, и проблема была каждый день возить детей в школу. Это было очень тяжело, потому что город в 60 километрах от нас. Это была единственная проблема.

Артем: С моей мужской точки зрения мне переезд дался тяжело морально: за очень короткий промежуток времени мне пришлось изучить достаточно много информации, потому что зима наступала достаточно быстро, дом у нас был летний, и надо было позаботиться об утеплении водопровода и отоплении дома. У нас уже появилась живность, а тогда еще не было техники, и пришлось думать, где покупать сено и тому подобное. Вот эти проблемы пришлось решать очень оперативно, при этом я тогда еще работал.

Мы находимся во Владимирской области, Кольчугинский район. Из минусов здесь — частенько отключают свет. В большинстве случаев это связано со снегопадами. Честно скажу, некомфортно, но теперь мы достаточно легко выходим из ситуации: приобрели бензогенератор, он нас спасает. Отопление у нас дровяное, и на эту тему мы не паримся.

Наталья: Когда говорят «деревенский быт», «деревенские условия», всегда представляют, что туалет на улице, вода из колодца, и каждый день выгребать кучу навоза. Куча навоза, конечно, присутствует, но что касается туалета, душа и всего остального, то у нас условия не отличаются от городских.

Более того, у нас не централизованный водопровод, мой муж — замечательный человек, он устроил все условия автономные, как в городе, только в деревне. У нас автономная канализация, как в городе, автономный водопровод — вода из скважины подается домой и там нагревается водонагревателями. Отопление тоже свое — дровяное, печка прекрасная.

У нас в деревне нет газа, нет водопровода, единственная зависимость от города — электричество, которое, как сказал Артем, иногда отключают. Но и на этот вопрос Артем нашел решение. А так у нас все условия — как в городе, ничего плохого в деревенском быте нет.

Артем: Заработок в деревне — вопрос очень серьезный, поскольку на нашем канале, где мы показываем нашу жизнь в деревне, чуть ли не каждый десятый человек пишет: мол, тоже хотим переехать, но первый вопрос — заработок. Все прекрасно понимают, что Союз развалился, совхозов-колхозов как таковых нет, и многих это останавливает.

Наталья: На самом деле заработать в деревне непросто, и если бы я была одна, то не знаю, как бы я это делала. Как говорит Артем, я хороший исполнитель, но не умею организовывать свое производство.

Конкурировать с «Пятерочками» и «Магнитами» достаточно сложно.

Наталья о попытках зарабатывать на сельском хозяйстве

Артем: Большинство людей при переезде в деревню почему-то первым делом хотят завести живность и на ней зарабатывать. Они, знаете, как при Советском Союзе ассоциируют: «Говорим — Ленин, подразумеваем — партия», деревня — значит, скотину разводить. На самом деле, на мой взгляд, это ошибка, потому что содержание живности — очень дорогое удовольствие. С каждым годом корма дорожают, сено дорожает, а цены на то же самое мясо, по крайней мере в магазинах, падают.

Конечно, кто-то может поспорить со мной на эту тему, это мое личное, субъективное мнение. Но в деревне есть виды заработка, при которых вы будете меньше работать, но больше зарабатывать, и даже если взять опыт людей, которые здесь родились и выросли, то большинство, к сожалению, скотину не держат, держат только для пропитания своей семьи.

Большинство занимается каким-то мелким бизнесом: у кого-то — пилорама, у кого-то — тротуарная плитка, и тому подобное. Что касается нас, я очень долго мыкался из угла в угол, на чем зарабатывать, изучал спрос и предложение.

В результате мы приобрели фрезерный ЧПУ-станок, который изготавливает всевозможные деревяшки, начиная от, допустим, упаковки и заканчивая иконами в 3D. Спрос на это есть, но не сказать, что большой: на жизнь здесь хватает, мы не жалуемся.

У Артема и Натальи Кадр: видео «Деревенский Тёма» / YouTube

Наталья: Справедливости ради хочу сказать, что мы не были исключением, не отличались от тех, кто хочет переехать, и тоже изначально пошли по пути сельского хозяйства. У нас были планы зарабатывать на курах, яйце, меде.

Начали строительство большого птичника, но впоследствии заморозили, потому что, подержав кур, поняли, что конкурировать с «Пятерочкой» и «Магнитом» достаточно сложно. Корма дорожают — соответственно, от идеи зарабатывать на сельском хозяйстве мы отошли.

Артем: Если все-таки кто-то захочет зарабатывать на сельском хозяйстве, то, исходя из нашего опыта, я бы выделил две сферы заработка, которые будут приносить доход: это мед и баранина. Остальное, на наш взгляд, не особо выгодно.

Досуг — один из самых популярных вопросов о жизни в деревне, потому что очень многие интересуются досугом. Отвечу так: мы всю свою сознательную жизнь работали в авиации, и в нашей жизни было очень много досуга. Когда были на «эстафетах» — ждали обратного рейса, наотдыхались в своей жизни вдоволь. Если быть объективным, то досуга как такового в деревне нет.

Наталья: Здесь важно понимать, что считать досугом, ведь почитать книжку — это тоже досуг, и здесь гораздо больше времени, чтобы этим заняться. Очень много времени и на то, чтобы освоить какое-то хобби, которое, например, вы давно хотели, но у вас не было времени из-за работы.

Я, например, не умею ничего делать руками, и здесь я пытаюсь научиться вязать, шить, делать посуду из глины. Это тоже досуг, на мой личный взгляд. Я не понимаю, когда люди говорят: «Вы себя закрыли, похоронили в деревне, там же нет кинотеатров, театров и всего остального». Простите, мы же можем сесть в машину, поехать в город, пойти в кинотеатр, ресторан, кафе.

Все ограничено только временем и деньгами. У нас, в принципе, и то, и другое можно найти. И я сомневаюсь, что те, кто живет в городах, каждый день ходят в кафе, кинотеатры и театры. Выбираются, когда есть время и деньги, но так же и мы делаем.

Артем: Если учесть, что кинотеатр находится в городе в 40 минутах езды от нас, я думаю, городские жители примерно такое же время тратят в пробках, в метро, чтобы доехать до того же самого досуга.

Отношения с соседями — на мой взгляд, самый любопытный вопрос, он достаточно коварный.

Когда люди приезжают отдыхать, они сталкиваются с тем, что петух или курица начинают орать в пять утра, и очень сильно этим недовольны

Артем об отношениях с соседями-горожанами

Наталья: В городе мы зачастую не знаем, кто живет по соседству, не знаем друг друга. А здесь большая деревня, дома вроде бы друг от друга далеко, но все друг друга знают. Здесь все люди находятся в более тесном контакте, чем в городе.

Артем: В нашей деревне у большинства земель статус личного подсобного хозяйства. Сложилось так, что когда Союз развалился, много деревенских уехали жить и работать в город, и в этот же период времени многие городские жители здесь купили либо построили дома. Из-за этого возникают иногда конфликты по поводу той же живности: когда люди приезжают отдыхать, они сталкиваются с тем, что петух или курица начинают орать в пять утра, и очень сильно этим недовольны.

Когда начинается сенокос, ты заводишь трактор в четыре-пять утра, и из-за этого тоже начинается недовольство. Объяснять это людям тяжело. Мы стараемся объяснять, что для отдыха есть СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество), но при этом возникает недопонимание. К счастью, процент таких людей невелик, большинство, наоборот, относятся лояльно и все понимают.

Более того, мы держим лошадей, коз, баранов, держали гусей, поросят, и многие родители с детьми приходят к нам как в контактный зоопарк — погладить, посмотреть. С большинством соседей вопросов не возникает. Местные жители, которые в деревне доживают свой век, разделяют нашу точку зрения, что приезжие, городские оказались не в той среде.

Наталья: Здесь осталось очень мало коренных деревенских жителей, но когда мы приехали, они приняли нас очень хорошо. Наверное, из-за того, что у меня отсюда бабушка, и половина деревни наши родственники — дальние и не очень. Нам помогали с пчелами, давали советы, прибегали, когда у нас что-то не получалось.

Артем тоже, если кто-то где-то застрял, без проблем ехал вытаскивать. Взаимопомощь в деревне очень сильно развита, отношения со всеми хорошие, но возникает недопонимание, когда приезжают городские: им не хватает зелени, они сажают деревья-цветочки даже за пределами своего участка, а мне нужно пройти с козами на выпас, а козы не понимают, что это цветочки, для них все это трава, и они считают, что могут это съесть.

У нас по этому поводу было много споров, но сейчас, спустя четыре года, люди все поняли, и когда сажают что-то за пределами своего участка, огораживают это сеткой. Сейчас проблем никаких не возникает ни с кем, очень хорошие отношения со всеми.

Артем: Мы с многими дачниками дружим, многие нам оставляют ключи от своих домов, мало ли что случится зимой, чтобы оперативно среагировать. Когда все приезжают весной, первый и единственный вопрос: «Ну, как вы тут?» Сначала мы говорили, что классно прожили, это был первый-второй год. А теперь мы даже не понимаем этого [вопроса], потому что отопление свое — я сколько захотел, столько и сделал, а в городе ты мерзнешь и прибавить не можешь.

Если взять наш дом — это двухуровневая квартира, полностью автономная, автоматизированная, все замечательно. Однако у большинства людей это все-таки вызывает непонимание, потому что отсутствие цивилизации, я так понимаю, все-таки давит на мозг людям.

Наталья: Мне сложно судить, что думают о нас городские, но, судя по репликам, которые они отпускают в нашу сторону, некоторые считают, что мы себя в деревне похоронили: «Не рано ли вам себя хоронить в деревне?» И такая еще реплика была: «Ничего не добились в городе, поэтому уехали в деревню».

Наталья Кадр: видео «Деревенский Тёма» / YouTube

Артем: Я так и не понял, чего мы должны были добиться. Допустим, мы заработали квартиру в городе, она у нас есть, ее никто не продал. Мы построили дом. Взять нашу младшую дочь — ей уже пять лет, и вы не поверите, мы за нашу Дашку просто радуемся. Ребенок не болеет, нет никаких аллергий, пьет с детства козье молоко, постоянно на свежем воздухе, очень много движения и саморазвивающих игр.

Не хочу обидеть городских детей, но когда приезжают дачники, уже видна разница в развитии пятилетнего ребенка городского и нашего. Согласитесь, большинство детей сейчас играют в планшете, смотрят какие-то непонятные мультфильмы в YouTube, а здесь ребенок саморазвивается, и логика у него работает лучше.

Наталья: Я бы сказала, что разница не столько в интеллектуальном развитии ребенка, сколько в его самостоятельности. Здесь ребенок более самостоятелен: она знает, что сделать, как сделать, куда пойти, зачем пойти. Она недавно сама ходила в магазин за хлебом, изъявила желание. Сама может покормить коз, кур и прекрасно знает, кого чем кормить, с трех лет.

Артем: В конце года обстоятельства сложились так, что жена должна была уехать на неделю в город по делам, взяла с собой Дашу, и наш ребенок долго не понимал, почему она не может открыть дверь и пойти гулять.

Наталья: Такой был случай — она оделась и сказала: «Мама, я пошла гулять». Я говорю, что одной нельзя. Она: «А почему?» То есть для нее было дико, что она не может в городе выйти на улицу. В деревне она спокойно открывает дверь и гуляет на улице одна. Для нее это был просто шок.

Моей целью было показать, что в деревне можно жить не хуже, чем в городе, а в некоторых случаях даже и лучше

Наталья пытается поднять русскую деревню

Артем: Хочу добавить, почему мы завели YouTube-канал. Мы хотели донести до людей быт, какие-то решения и тому подобное. На канале есть ряд роликов, которые очень сильно выручают людей, живущих на даче в летний период. Например, про прокачку скважины. Я интересный способ изобрел, а ведь многие сталкиваются с тем, что скважина заиливается.

Сделал небольшие ноу-хау в курятнике, когда мы держали кур, потому что курятник маленький, и надо было все оптимизировать. Я хотел развивать канал именно по этой теме. Однако когда мы начали выпускать ролики, люди нам стали писать: ребята, снимайте все подряд, мы дети асфальта, мы хотим видеть другую жизнь! В большинстве случаев приходится снимать быт.

Наталья: Лично у меня была другая цель: мне обидно смотреть на брошенные деревенские дома. Умирают бабушка или дедушка, а их дети и внуки не представляют, что можно приехать сюда и наладить здесь какую-то жизнь, и бросают эти дома. В лучшем случае продают, в худшем — просто бросают.

Я тоже в свое время не представляла, что в деревне можно жить в комфортных условиях, и моей целью было показать, что в деревне можно жить не хуже, чем в городе, а в некоторых случаях даже лучше. Чтобы люди это поняли и начали возвращаться из городов, все-таки город — не лучшее место для развития детей, для жизни.

Артем: Решайте сами, стоит переезжать в деревню или нет, но мы, честно говоря, об этом не жалеем и строим большие планы.

Виктор Цаплин