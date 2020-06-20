Банкстер-трансгуманист Греф куёт железо не отходя от кассы

В среду 17 июня Минздрав сообщил о старте клинических исследований двух форм вакцины против нового коронавируса. Испытания будут проводиться на двух группах добровольцев, по 38 человек в каждой.

Обе формы вакцины разработаны Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. А мэр Москвы Собянин С.С. тем временем раздает директивы о подготовке к еще более жесткому осеннему режиму «повышенной готовности» или еще чего похлеще в связи с неминуемой, по его данным, второй волной инфекции. Просто поразительно, как нам демонстрируют еще не случившиеся, но давно расписанные в сценариях глобалистов события.

«Разделяя добровольцев на этапы, можно посмотреть первые реакции. Если они будут какими-то особо опасными, непредсказуемыми, то уберегут часть людей. Все ожидали, что вторая волна будет легкой, но на примере Китая мы видим, что все оказалось наоборот. Поэтому стараются ускорить все процессы, чтобы вакцинировать людей, защитить от последующих волн инфекции», – cообщают специалисты Минздрава.Как уже рассказывала «Катюша», массовое производство вакцины от НИЦ им. Гамалеи будет организовано ООО «Иммунотехнологии» – 100% «дочкой» Сбербанка, эта контора была оперативно зарегистрирована 15 мая с.г. Так что скоро банкстер-трансгуманист Герман Греф примерит на себя еще и роль вакцинатора.

Ранее гендиректор компании BIOCAD Дмитрий Морозов информировал, что вакцинация добровольцев вакциной, разработанной центром «Вектор», начнется к августу. Напомним, исследования BIOCAD финансирует один из богатейших налоговых резидентов Британии, гражданин Израиля Роман Абрамович.

Требование скорейшей массовой вакцинации как панацеи от еще толком не изученного вируса исходит, прежде всего, от ВОЗ (и ее главного на сегодня спонсора – Фонда Билла и Мелинды Гейтс) и адресовано оно всем государствам. Причем представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович ранее заявляла, что первая вакцина появится не раньше 2021 года, а ретивые российские власти в лице мишустинского протеже вице-премьера Дмитрия Чернышенко намерены начать массовую вакцинацию граждан уже осенью 2020 года. И это несмотря на заявления опрошенных Bloomberg известных ученых о том, что первые вакцины не помогут остановить распространение COVID-19.

Та же самая ВОЗ недавно в осторожной форме заявила о том, что бессимптомные инфицированные практически не выделяют вирус в окружающую среду, а значит – массовые ограничения для жизнедеятельности внешне здоровых граждан во всех странах мира не имеют под собой оснований. И та же ВОЗ вновь потребовала от минздравов стран-своих членов — усилить мероприятия по вакцинации, расширить календари прививок и т.п. Наши власти в лице премьера Мишустина и главы Роспотребнадзора Поповой пока активно берут под козырек, а сенаторы и депутаты готовят новые наказания для отказников – в виде штрафов и запрета на посещение их детьми детсадов и школ.

В этом контексте весьма интересна информация от сайта «Октагон», согласно которой мэр Москвы Сергей Собянин дал всем городским структурам задание подготовиться ко второй волне коронавируса. Информресурс отмечает, что все недавно отмененные в столице антиконституционные ограничения, вызвавшие праведный гнев народа, снова будут введены уже с 20 сентября.

«Собянин дал чиновникам мэрии и всем городским структурам закрытое распоряжение – подготовить план борьбы со второй волной коронавируса. Начиная с 20 сентября в столице будет возвращен режим электронных пропусков, самоизоляции населения, закрытия непродовольственных магазинов, ресторанов и кафе. Более того, в сентябре ограничения могут быть даже более жесткими, чем в апреле-мае», – сообщает изданию источник, знакомый с ситуацией.

В мэрии журналистам подтвердили подготовку ко второй волне коронавируса, но отказались комментировать информацию о распоряжении Собянина. По мнению многих наблюдателей, реальной причиной снятия большинства ограничений в столице начиная с 9 июня стало приближение парада Победы и голосования по поправкам Конституции, которые намечены на 24 июня и 1 июля, соответственно. Причем размещенный на портале госзакупок контракт департамента здравоохранения Москвы с Единой справочной службой свидетельствует, что мэрия Москвы вообще не хотела отменять «самоизоляцию» до конца сентября, сделав это только после серии судебных исков и шквала критики со всех политических фронтов.Также в распоряжении редакции «Катюши» оказался документ за подписью некого директора оперативного штаба взаимодействия при ФРО Тишкиной Т.А., который рассылается всем руководителям органов власти, осуществляющих управление образованием, и директорам школ. В нем рекомендуется срочно направлять учителей на повышение квалификации в части дистанционных технологий обучения – ведь в сентябре ожидается вторая волна коронавируса. Все это лишний раз свидетельствует, что перевод на «онлайн-уроки» хотят осуществить всерьез и надолго.

Неоднократно заявлял о второй волне и глава информационного центра по новому коронавирусу доктор Александр Мясников. Ранее о ней же предупреждала и ВОЗ, каким-то образом спрогнозировав ее как «куда более мощную и разрушительную для здоровья граждан» по сравнению с первой. А в Петербурге, как уже сообщало наше издание, в школы спустили распоряжение не готовиться к торжественной линейке 1 сентября. И это при том, что серьезные ученые-вирусологи, вроде бывшего главного сан.врача Москвы академика Николая Филатова, наоборот, говорят, о том что со временем вирулентность снижается, из чего можно сделать вывод о том, что отмена карантинов должна привести к скорейшему появлению коллективного иммунитета и снижению опасности заразы .

Или Собянин со своими западными советниками разбираются в вирусах лучше академиков, или знают чего-то такое, чего академикам знать не положено. Может, про новые вирусы, а может и про тесты или грефовские вакцины

В любом случае гражданам России намекают: нам следует готовиться не только к укреплению своего иммунитета, но и к защите базовых прав и свобод, пока еще, вроде бы, гарантируемых Конституцией и вроде бы действующими законами.