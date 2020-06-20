Премьер-министр Индии назвал доступное средство от коронавируса

Известно, что премьер-министр является ярым поклонником йоги. Она для него является не просто практикой, а образом жизни. Нарендра Моди опубликовал свое послание относительно борьбы с коронавирусом при помощи йоги на YouTube-канале. Произошло это как раз перед Международным днем йоги, который отмечается 21 июня.

Как только индиец пришел к власти, он сразу же организовал министерство по продвижению йоги. По словам премьер-министра, в мире еще нет вакцины против коронавиурса, что тревожит многих людей. Пережить стресс и различные карантинные ограничения поможет йога, так как она направлена на преодоление внутренних терзаний и проблем, достижение гармонии с самим собой и миром. Йога поможет укрепить иммунитет, который во многом зависит от психического состояния.

Сегодня Индия находится на четвертом месте по числу заболевших. В стране проживает около миллиарда человек, и все они нуждаются в защите, которую, к сожалению, обеспечить пока что невозможно. Всего в Индии 395 тыс. больных, летальных исходов насчитывается почти 13 тысяч. Некоторые вакцины уже проходят завершающие этапы тестирования, поэтому надежда на светлое будущее имеется.

Если брать статистику по миру, то коронавирусом больны больше 8,5 млн человек. Несмотря на пришедшее тепло, вирус исчезать не собирается.