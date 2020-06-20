Названы факторы, которые помогут дожить до 100 лет

Специалисты решили выяснить основные факторы, которые влияют на продолжительность жизни. Многое зависит от наследственности, однако не менее весомая доля приходится на то, где живет человек.

Ученые проанализировали места жительства, образование и социальное положение 145 тыс. человек, которые умерли в 75 лет и позже в период 2011-2015 годов. Также специалисты обращали внимание на уровень бедности, уровень загрязнения воздуха и количество зеленых насаждений в местах проживания.

Было определено, что прожить до 100 лет есть шанс у людей с высоким социальным статусом, которые проживают на зеленой местности. Прогулки на свежем воздухе невероятно полезны для здоровья. Социальный статус влияет на возможность получения качественных медицинских услуг.

Различные исследования также показали, что прожить до 100 лет больше шансов у женщин. Ученые из университета Мичигана дополнительно установили, что дольше живут люди, у которых имеется конкретная цель.

На продолжительность жизни влияет множество факторов. Если исключить наследственность, то основные – место проживания, экология и питание. Не удивительно, почему люди в городах чаще страдают серьезными заболеваниями, особенно сердца, и имеют более слабый иммунитет.