Заразные комары ставят под угрозу жизни людей в США

Если раньше выделялись средства из специальных фондов на сдерживание тех же насекомых, то сегодня почти все средства идут на борьбу с Covid-19. Из-за этого эксперты не исключают, что совсем скоро переносимые комарами заболевания распространятся по всей стране, возникнут вспышки.

Обычно каждое лето в рамках специальных программ популяцию насекомых искусственно снижали путем обработки мест обитания и размножения пестицидами. Ситуацию кардинально изменил коронавирус: все будто позабыли о других не менее опасных заболеваниях.

Специалисты считают, что москиты, если их не остановить, могут распространиться на новые территории. В большинстве случаев люди переносят инфекции без проблем, но имеется немало серьезных и летальных случаев. Старые инфекции могут затруднить проведение мероприятий, направленных против коронавируса.

Хоть финансирование различных программ и урезалось, нельзя сказать, что власти полностью забыли о прошлых опасностях для здоровья граждан. Ученые из Великобритании предложили американским коллегам закупить генетически модифицированных комаров, которые убивают собратьев и других насекомых. Билл Гейтс поддержал идею, власти США же только рассматривают ее. Всего британские ученые смогли разработать несколько миллионов видоизмененных комаров.

Пока что ситуация с комарами под контролем, но еще немного и она перерастет в большую проблему. Медлить уже нельзя, поэтому врачи с учеными и бьют тревогу для привлечения внимания уполномоченных лиц.