КРЕСТЬЯНСКИЕ НРАВЫ о которых не любят вспоминать любители скреп

Но на самом деле всё не так просто. Многие любители старины идеализируют совсем недавнее прошлое, а между тем оно имеет и не совсем светлые стороны. Например, снохачество. Половые сношения между главой крестьянской семьи и его снохой были фактически обычной стороной жизни патриархальной семьи. «Нигде, кажется, кроме России нет по крайне мере того, чтобы один вид кровосмешения приобрел характер почти нормального бытового явления, получив соответствующее техническое название – снохачество.» Это цитата Владимира Дмитриевича Набокова, русского юриста, политического деятеля и журналиста. Наблюдатели отмечали, что этот обычай был жив и в конце 19 века, причем одной из причин его сохранения являлся сезонный отток молодых мужчин на заработки. Хотя эта форма кровосмешения была в целом осуждаема, крестьяне ее не считали серьезным правонарушением. Более того, часто о снохаче с долей сочувствия говорили: «Сноху любит. Ен с ней живет как с женой, понравилась ему».Однако в разных уездах отношение слегка отличалось. Так, например, по свидетельству крестьян Борисоглебского уезда Тамбовской губернии снохачество встречалось часто, но традиционно считалось в селе самым позорным грехом. Снохачи на сходе при решении общественных дел игнорировались, так как каждый мог им сказать: «Убирайся к черту, снохач, не твое тут дело».А вот что об этом писали современники:Это цитата из книги 1885 года “Сведения о казацких общинах на Дону. Материалы для обычного права»: Снохачество среди казаков настолько обыденно и заурядно, особенно в северных округах и более среди раскольников, что на него смотрят снисходительно и сквозь пальцы, лишь бы снохач не слишком явно выказывал себя.И далее:“Староверы снохачи часто женят, как было упомянуто, своих сыновей лет 13 или 14 на девушках лет 20-ти и старше под благовидным предлогом иметь в доме работницу, при чём в жёны выбирают, конечно, такую, которая им самим нравится. Таким образом выходит, что жена не для сына нужна, а для отца.“

Снохачество упоминается в художественной литературе «Отцы и дети» Тургенева, «Житие одной бабы» Лескова, «Колодезь» Логинова. В книге Дорошевича «Сахалин» приводится народная примета: Как снохач помогать возьмётся, — колокол с места не сдвинешь. Также снохачество встречается в романе Михаила Шолохова Тихий Дон, когда Дарья Мелехова пытается соблазнить свёкра Пантелея Прокофьевича, в отсутствие мужа Петра, объясняя это тем, что «не может без казака».Причину этого явления несколько.Одна из причин – это ранние браки. В середине 19 века в селах Елатомского уезда Тамбовской губернии было принято женить 12 – 13 летних мальчиков на невестах 16 – 17 лет. Отцы, склонные к снохачеству, умышленно женили своих сыновей молодыми для того, чтобы пользоваться их неопытностью. Ещё одна причина — особенность быта, когда в одном крестьянском дворе бок о бок жило несколько семей. Другая причина снохачества уже упомянутые выше отхожие промыслы крестьян.Вот свидетельство из Болховского уезда Орловской губернии: «Снохачество здесь распространено потому, что мужья уходят на заработки, видятся с женами только два раза в год, свекор же остается дома и распоряжается по своему усмотрению». Механизм склонения снохи к сожительству был достаточно прост. Пользуясь отсутствием сына, а иногда и в его присутствии, свекор принуждал сноху к близости. В ход шли все средства: и уговоры, и подарки, и посулы легкой работы. Была даже такая поговорка: «Смалчивай, невестка, – сарафан куплю».Как правило, такая целенаправленная осада давала свой результат. В ином случае уделом молодой становилась непосильная работа, сопровождаемая придирками, ругательствами, а нередко и побоями. Некоторые женщины пытались найти защиту в волостном суде, но, как правило, те устранялись от разбора таких дел. Правда, профессор Оршанский в своем исследовании приводит пример, когда по жалобе снохи на уговор свекра к снохачеству, последний решением волостного суда был лишен «большИны».Но это было скорее исключением, чем правилом. Типичный пример склонения свекром снох к половой близости приведен в корреспонденции жителя села Крестовоздвиженские Рябинки Болховского уезда Орловской губернии Перькова.