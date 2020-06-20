Русские не прогибаются: Они нашли себя в деревне и не хотят возвращаться

Виктор, фрилансер, вырос в сибирской деревне и вернулся туда из города после введения режима самоизоляции. Ведет видеоблог о сельской жизни.Одна из причин переезда в деревню — у меня нет своей квартиры в городе, и приходится платить за аренду. Минимальная аренда — около 12 тысяч рублей. Сейчас из-за карантина и самоизоляции в городе нет работы, многих людей поувольняли. Это одна из причин.Дом Виктора Кадр: «Рожденный в Сибири» / YouTubeВторая причина — если нет денег, нет работы, надо как-то зарабатывать, как-то работу искать. А если ее нет? В деревне вот намного проще. Здесь есть свой огород, можно посадить картофель, лук, огурцы, помидоры, все можно посадить и выращивать самому.И заработать здесь, в принципе, можно: сейчас у нас в деревне принимают корень лопуха, цена небольшая — 20 рублей за килограмм. Можно металл собирать — допустим, железо. Металлоискатель у меня есть. Конечно, цена тоже не сильно большая — всего четыре рубля за килограмм. В городе — десять рублей, а здесь — четыре. Все равно выжить можно. Здесь не надо платить за квартиру, здесь свой дом.И третья причина — я думаю, самая важная — это родители. Мне каждое лето в любом случае приходится приезжать в деревню и помогать им. Где-то что-то надо распилить, отремонтировать, привезти-увезти и так далее. Много работы здесь: огород посадить, подбивать картофель, полоть грядки, чистить траву сухую.Постоянно в движении — это даже лучше, чем в городе, потому что я вот в последнее время в городе просто сидел. Работа [физическая], конечно, меня не касается — грузчиком, отделочником, продавцом — никаким образом. Я пишу музыку на заказ, занимаюсь творчеством, работаю через интернет, и мне без разницы — что в городе сидеть, что в деревне.Здесь интернет тоже присутствует, единственное ограничение по скорости — здесь только 3G. Хотя уже, говорят, есть и 4G, нужно поменять модем, и все будет в порядке. Родители у меня отдельно в доме, а у меня летняя кухня, я нахожусь там.5 000 рублей можно заработать в деревне за пять часов сбора кедровых шишекЯ считаю, что в деревне намного лучше.Во-первых, это свежий воздух — в городе вечно выхлопные газы, эта суета, кто-то постоянно куда-то спешит. Все в движении, аварии, сбивают людей… На самом деле много неблагоприятных для меня обстоятельств. В деревне мне намного лучше и спокойнее, я здесь вырос и родился. В том году был хороший урожай кедровых шишек, мы заработали все хорошо, вся деревня зарабатывала большие деньги.Сейчас делаю работу по дому: где-то поеду железо покопаю, где-то — корень лопуха. Сейчас скоро вырастет иван-чай — это такая трава кипрей, ее тоже принимают у нас. Потом, после иван-чая, пойдет ягода черника. Она идет почти до самого сентября, ее можно собирать и зарабатывать неплохие деньги, в день четыре-пять тысяч.Это как в день — грубо говоря, вам не надо работать целый день, только с девяти часов до двух, и я зарабатываю четыре-пять тысяч свободно.Никому я не обязан, никаким начальникам, ни под кого я не должен прогибаться, ходить каждое утро на работу — это не по мне. К тому же, как я и говорил, я пишу музыку на заказ, мне вполне удобно, и все меня здесь устраивает. Виктор и его бизнес на шишках Кадр: «Рожденный в Сибири» / YouTubeВот у меня тут ручьи вокруг, здесь я рыбачу, ельцов ловлю. Пошел, удочку закинул либо корчагу — это такая снасть-ловушка для рыбы, на следующее утро проверил — там 70-80 ельцов. Пожарил, покоптил. С едой здесь проблем нет, питаюсь я здесь не хуже, чем в городе, даже, я бы сказал, лучше, потому что тут чисто — свои продукты, картофель свой, даже если нет, то без проблем можно его купить в деревне. И соленья можно взять, и квашеную капусту у кого-то, и огурцы консервированные.Когда приезжаю сюда из города, у меня на самом деле душа радуется, и жить хочется, и настроение хорошее. Тем более в этом году май солнечный и жаркий, никогда такого не было. Тополиный пух сейчас, конечно, замучил немного. Как в песнях «Иванушек», только в мае.Вот пруд, где я рыбачу. Ну как пруд — тут вода затекает, и вот здесь рыба находится. Скоро уже буду пахать огород, он небольшой, но в принципе его хватает. Ну, трактор приедет, все перепашет, будет отлично. Конечно, дом уже старый, нужен ремонт, но пока держится. Надо будет в этом году ремонт делать. Каждую осень заказываем березовые дрова, две машины по шесть тысяч рублей.В доме я занимаюсь творчеством, микрофон тут, компьютер, студийный монитор. Есть печка небольшая, которая хорошо отапливает: охапку дров кинул — и жарища. Но сейчас жарко на улице, даже и не стоит топить. Воду берем из колодца — нормальная чистая вода. Он рядом, не надо ничего никуда возить, таскаю каждый день.

«Жизнь здесь как-то правдивее и проще»

Дмитрий, режиссер телевидения, переехал в деревню после 20 лет жизни в городе. Ведет свой видеоблогЯ работал в филиале ОГТРК на должности режиссера спецпроектов. Помимо этого, участвовал в качестве режиссера в различных медиапроектах и в свободное время снимал документальные фильмы на интересующие меня темы. Жил в довольно плотном графике.Подумав немного, я решил переехать в деревню. Дмитрий Кадр: видео «СЕЛЬСКИЙ НОВОСЁЛ» / YouTubeЖизнь в деревне для меня разрушила один стереотип: что здесь много пьяниц. Я видел одного, он частенько стоит возле магазина и выпрашивает деньги на чекушку, и все. Остальные все работают.Как-то вышел пройтись — в апреле, как раз когда объявили режим самоизоляции, — и не встретил ни одного человека. Зашел к соседям, спрашиваю: где все? Они мне: как где — в огороде, земля подошла, перекапывают, и ты бери лопату и копай. Ну, я и пошел, взял лопату и перекопал за пару дней весь огород.В общем, режим самоизоляции не сильно выбил из колеи деревенских жителей, они как занимались огородами, так и продолжают заниматься. Контактируют друг с другом через забор, кричат о том, как поживают, и все последние новости. Тут постоянно все чем-то заняты: работой на работе, работой на огороде, отдыхом после работы на том же огороде. Бездельникам здесь не место, бездельник здесь просто не выживет.Я понимаю, что не во всех деревнях есть газ, предприятия, магазины, но во всех деревнях есть земля, и если человек хочет жить сыто, безбедно и ни в чем не нуждаться, то он может это обеспечить, даже не имея работы, а имея лишь участок земли. Была бы голова и было бы желание.И в деревне не принято ныть, что нет работы, все дорого, вообще ничего не купишь. Здесь есть стандартное народное средство от всего этого — физический труд. Тот, кто трудится и думает головой, тот всего добьется и точно не будет бедным, будет сытым, и семья и дети у него будут такими же. Поэтому если есть голова, есть руки, есть желание трудиться — все остальное будет.Прожив более 20 лет в крупном городе, я столкнулся с рядом бытовых проблем. Обо всем по порядку. Первая трудность, с которой я столкнулся, переехав из городской квартиры в частный деревенский дом, — отопление. Оно хоть и было газовым, но тот котел, который здесь стоял, имел всего лишь два положения: включено и выключено. Его включаешь, и он начинает топить так, что становится как в бане, и приходилось его просто выключать. Меня такой расклад, конечноже, не устраивал, и я решил заменить котел на более современный. После того как я это сделал, я ставил нужную температуру — комфортную для себя и для проживания — и спокойно жил. Зима прошла без приключений. И по счетам отопление в городской квартире выходило где-то в два раза дороже, чем отопление в частном деревенском доме. Конечно же, это большой плюс.Все удобства у меня, да и практически у всех жителей деревни, находятся в доме. Вода в дом подается из скважины, выкопанной на участке, при помощи насоса, который установлен в подвале. В простонародье его называют безбашенка — не знаю почему.Теперь, я думаю, можно рассказать о досуге и развлечениях. Они кардинально отличаются от городских. В деревне нет ни баров, ни ресторанов, ни боулингов с бильярдами, ни кинотеатров, ни торговых центров, ни всего остального.Но здесь есть гораздо более интересные вещи. Это длительные пешие или конные прогулки, катание на велосипеде, купание в реке, охота, рыбалка, можно сходить в лес за грибами. Зимой можно покататься на лыжах, коньках или санях, не особо отдаляясь от дома. В общем, гораздо здоровее и полезнее. Что касается домашнего досуга, то здесь у меня есть спутниковое телевидение и интернет. Конечно, он не такой шустрый, как в городе, но онлайн что-то посмотреть можно. Не сильно отличается от городского.За просто так или за условную плату подкармливают то молочком, то яичками, то сальцомДмитрий переехал в деревню после 20 лет жизни в городе-миллионникеТеперь о минусах. В деревне нет больниц, аптек и стоматологии. За этими услугами, если что вдруг случается, приходится ездить в райцентр, благо автобус ходит каждый час, и ехать не так далеко. Также здесь нет парикмахерской, подстричься — в райцентр. Из плюсов — есть детский сад, начальная и средняя школа. Ходить на лыжах через лес по сугробам не нужно.Что касается трудоустройства, то в этой деревне есть большое развивающееся фермерское хозяйство, которое обеспечивает работой половину жителей. Тех же, кто не работает, кормит свое подсобное хозяйство. Если есть руки и голова, то человек живет вполне безбедно и сыто: ведь у него могут быть и куры, и гуси, и утки, коровы, козы, свиньи, а на этом — масло, молоко, яйца и все остальное. Опять же, это можно и для себя, и на продажу, и на запасы.Поэтому если человек хочет безбедно жить, то в деревне это сделать несложно, главное — трудиться, и тогда все будет. И если у такого человека спросить, где он работает, он может смело ответить: «Как где? У себя дома». Дмитрий Кадр: видео «СЕЛЬСКИЙ НОВОСЁЛ» / YouTubeЯ тоже завел небольшой огородик, посадил немного помидор, морковки, перчика, редиски, зелени, но это, конечно, меня не прокормит — так, хобби, не более того. Но кушать-то мне что-то нужно? И на что кушать? Правильно, на деньги.А где их брать? Правильно, зарабатывать. На заработки я периодически мотаюсь в тот самый город-миллионник, из которого переехал, и участвую там в качестве режиссера или еще кого в различных медиапроектах. Возвращаюсь сюда, и где купить покушать — с этим проблем нет. Есть несколько продуктовых магазинчиков и один супермаркет крупной известной сети.Вот, собственно, и все. Но помимо этого я знаю всех соседей, как я уже говорил, а они профессиональные огородники, садоводы и хозяйственники с большой буквы. И они меня за просто так или за условную плату подкармливают то молочком, то яичками, то сальцом, — в общем, я здесь не пропаду. Есть еще и продовольственные рынки, которые устраиваются по субботам, то есть суббота — базарный день. Пришел на базар, купил себе всего на неделю — и все, были бы деньги.Прожив 20 лет в городе и всего-навсего несколько месяцев в деревне, я, наверное, в ближайшие несколько лет, а может быть, и десятилетий останусь здесь.Жизнь здесь как-то правдивее и проще, нет надуманных проблем и всего остального, что меня окружало, когда я жил и работал в городе. Иногда мне звонят друзья и спрашивают, как дела, все ли нормально, мило беседуем, а потом начинают жаловаться на жизнь, на проблемы на работе. Я бесцеремонно их прерываю: так, хватит, мне нужно яму выкопать, приезжай завтра, бери лопату и копай. И знаете что? Приезжают, копают, а потом благодарят. И проблемы уже не кажутся какими-то нерешаемыми.С тех пор как я здесь поселился, понял, что физический труд — это лекарство от многих физических и моральных проблем. Люди здесь не занимаются фитнесом, не бегают, не ходят в качалки, но выглядят здорово, потому как приобретают мускулатуру, силу и выносливость работой у себя на участке. Все просто. И они за это деньги не платят, а наоборот — даже зарабатывают и обеспечивают себя всем вкусным. В общем, физический труд — это здорово. Дмитрий на своем огороде Кадр: видео «СЕЛЬСКИЙ НОВОСЁЛ» / YouTubeВ деревне после продуктивного дня можно выйти во двор, разжечь костер, посидеть-помолчать, подумать о прошедшем дне. В городе мне этого жутко не хватало.Если вспомнить детство, то когда я приезжал сюда на каникулы, мне, конечно, здесь нравилось. Но по мере взросления, когда я, уже будучи подростком, жил в деревне и смотрел различные фильмы и сериалы, там показывали успешных молодых людей, которые живут в Москве и других мегаполисах. Мне это так нравилось, мне тоже хотелось побыстрее уехать из деревни, поступить в институт, отучиться и построить карьеру, стать успешным, гонять на машине ночью, ходить в клубы, в бары — короче, вот эта вся движуха меня очень восхищала. Что я сделал?Я действительно переехал после школы в мегаполис, отучился, начал строить карьеру. Где-то не получалось — менял отрасли, профессии, ведь успешным сразу стать не получается, для этого нужно приложить много усилий. В конце концов у меня все получилось, но когда оно получилось — меня вновь потянуло в деревню. Не знаю даже, как это объяснить.

«Город — не лучшее место для развития детей»

Артем и Наталья, работали в авиации, переехали в деревню. Ведут свой видеоблогНаталья: На мой взгляд, осознанного решения у нас не было, мы приняли его немного спонтанно, то есть мы не задумывались о том, как мы будем здесь жить, на что будем здесь жить. У нас был дом, который мы строили как дачу, который не был готов для зимнего проживания, но потом пришлось его переделать.С домом у нас был небольшой участок, и, собственно, было желание просто переехать и жить за городом, потому что в какой-то момент мы поняли, что мы — люди движения, и нам не хватает простора, какой-то активности в городе.В городе очень мало двигаешься — квартира, работа, дом. День сурка. Здесь, можно сказать, тоже день сурка, но здесь больше движения и больше простора, взгляд не натыкается на многоэтажные постройки. Душа в какой-то момент потребовала большего простора и тишины, поэтому мы решили уехать из города в деревню.

Артем: Решение принималось в прямом смысле слова спонтанно, я бы даже сказал, необдуманно. Спустя четыре года, пошел уже пятый, можно признаться: мы вообще не задумывались о том, как мы здесь будем жить, на чем зарабатывать, и все эти проблемы приходилось решать по ходу жизни. Их было очень много.Наталья: Переехать в деревню из города было решением мужа. Я всего боюсь, мне сложно что-то менять, сложно поменять размеренный быт на что-то неизвестное. Но так как у меня муж глава семьи, я последовала за ним, всецело доверилась его решению, и мы сюда поехали. Мне вообще переезд дался прекрасно: я сидела в декрете с маленьким ребенком, и в городе было некуда пойти погулять, — чтобы дойти до ближайшего парка, нужно перейти пять очень оживленных дорог, соответственно, подышать выхлопными газами, с маленьким ребенком в коляске — меня все это сильно раздражало. Артем и Наталья Кадр: видео «Деревенский Тёма» / YouTubeКогда мы приехали сюда, была весна, все расцветало, зеленая травка, цветочки, прекрасные запахи — мне было очень хорошо: наконец-то я находилась с маленьким ребенком на свежем воздухе, было много движения, мы взяли лошадей из города и перевезли сюда. Была большая проблема, которую предстояло решить: дети учились в девятом классе, и нужно было принять решение, переводить их в другую школу или все-таки оставаться там, где мы учились.Мы приняли решение остаться в городской школе, и проблема была каждый день возить детей в школу. Это было очень тяжело, потому что город в 60 километрах от нас. Это была единственная проблема.Артем: С моей мужской точки зрения мне переезд дался тяжело морально: за очень короткий промежуток времени мне пришлось изучить достаточно много информации, потому что зима наступала достаточно быстро, дом у нас был летний, и надо было позаботиться об утеплении водопровода и отоплении дома. У нас уже появилась живность, а тогда еще не было техники, и пришлось думать, где покупать сено и тому подобное. Вот эти проблемы пришлось решать очень оперативно, при этом я тогда еще работал.Мы находимся во Владимирской области, Кольчугинский район. Из минусов здесь — частенько отключают свет. В большинстве случаев это связано со снегопадами. Честно скажу, некомфортно, но теперь мы достаточно легко выходим из ситуации: приобрели бензогенератор, он нас спасает. Отопление у нас дровяное, и на эту тему мы не паримся.Наталья: Когда говорят «деревенский быт», «деревенские условия», всегда представляют, что туалет на улице, вода из колодца, и каждый день выгребать кучу навоза. Куча навоза, конечно, присутствует, но что касается туалета, душа и всего остального, то у нас условия не отличаются от городских.Более того, у нас не централизованный водопровод, мой муж — замечательный человек, он устроил все условия автономные, как в городе, только в деревне. У нас автономная канализация, как в городе, автономный водопровод — вода из скважины подается домой и там нагревается водонагревателями. Отопление тоже свое — дровяное, печка прекрасная.У нас в деревне нет газа, нет водопровода, единственная зависимость от города — электричество, которое, как сказал Артем, иногда отключают. Но и на этот вопрос Артем нашел решение. А так у нас все условия — как в городе, ничего плохого в деревенском быте нет.Артем: Заработок в деревне — вопрос очень серьезный, поскольку на нашем канале, где мы показываем нашу жизнь в деревне, чуть ли не каждый десятый человек пишет: мол, тоже хотим переехать, но первый вопрос — заработок. Все прекрасно понимают, что Союз развалился, совхозов-колхозов как таковых нет, и многих это останавливает.Наталья: На самом деле заработать в деревне непросто, и если бы я была одна, то не знаю, как бы я это делала. Как говорит Артем, я хороший исполнитель, но не умею организовывать свое производство.Конкурировать с «Пятерочками» и «Магнитами» достаточно сложно.Наталья о попытках зарабатывать на сельском хозяйствеАртем: Большинство людей при переезде в деревню почему-то первым делом хотят завести живность и на ней зарабатывать. Они, знаете, как при Советском Союзе ассоциируют: «Говорим — Ленин, подразумеваем — партия», деревня — значит, скотину разводить. На самом деле, на мой взгляд, это ошибка, потому что содержание живности — очень дорогое удовольствие. С каждым годом корма дорожают, сено дорожает, а цены на то же самое мясо, по крайней мере в магазинах, падают.Конечно, кто-то может поспорить со мной на эту тему, это мое личное, субъективное мнение. Но в деревне есть виды заработка, при которых вы будете меньше работать, но больше зарабатывать, и даже если взять опыт людей, которые здесь родились и выросли, то большинство, к сожалению, скотину не держат, держат только для пропитания своей семьи.Большинство занимается каким-то мелким бизнесом: у кого-то — пилорама, у кого-то — тротуарная плитка, и тому подобное. Что касается нас, я очень долго мыкался из угла в угол, на чем зарабатывать, изучал спрос и предложение.В результате мы приобрели фрезерный ЧПУ-станок, который изготавливает всевозможные деревяшки, начиная от, допустим, упаковки и заканчивая иконами в 3D. Спрос на это есть, но не сказать, что большой: на жизнь здесь хватает, мы не жалуемся. У Артема и Натальи Кадр: видео «Деревенский Тёма» / YouTubeНаталья: Справедливости ради хочу сказать, что мы не были исключением, не отличались от тех, кто хочет переехать, и тоже изначально пошли по пути сельского хозяйства. У нас были планы зарабатывать на курах, яйце, меде.Начали строительство большого птичника, но впоследствии заморозили, потому что, подержав кур, поняли, что конкурировать с «Пятерочкой» и «Магнитом» достаточно сложно. Корма дорожают — соответственно, от идеи зарабатывать на сельском хозяйстве мы отошли.Артем: Если все-таки кто-то захочет зарабатывать на сельском хозяйстве, то, исходя из нашего опыта, я бы выделил две сферы заработка, которые будут приносить доход: это мед и баранина. Остальное, на наш взгляд, не особо выгодно.Досуг — один из самых популярных вопросов о жизни в деревне, потому что очень многие интересуются досугом. Отвечу так: мы всю свою сознательную жизнь работали в авиации, и в нашей жизни было очень много досуга. Когда были на «эстафетах» — ждали обратного рейса, наотдыхались в своей жизни вдоволь. Если быть объективным, то досуга как такового в деревне нет.Наталья: Здесь важно понимать, что считать досугом, ведь почитать книжку — это тоже досуг, и здесь гораздо больше времени, чтобы этим заняться. Очень много времени и на то, чтобы освоить какое-то хобби, которое, например, вы давно хотели, но у вас не было времени из-за работы.Я, например, не умею ничего делать руками, и здесь я пытаюсь научиться вязать, шить, делать посуду из глины. Это тоже досуг, на мой личный взгляд. Я не понимаю, когда люди говорят: «Вы себя закрыли, похоронили в деревне, там же нет кинотеатров, театров и всего остального». Простите, мы же можем сесть в машину, поехать в город, пойти в кинотеатр, ресторан, кафе.Все ограничено только временем и деньгами. У нас, в принципе, и то, и другое можно найти. И я сомневаюсь, что те, кто живет в городах, каждый день ходят в кафе, кинотеатры и театры. Выбираются, когда есть время и деньги, но так же и мы делаем.Артем: Если учесть, что кинотеатр находится в городе в 40 минутах езды от нас, я думаю, городские жители примерно такое же время тратят в пробках, в метро, чтобы доехать до того же самого досуга.Отношения с соседями — на мой взгляд, самый любопытный вопрос, он достаточно коварный.Когда люди приезжают отдыхать, они сталкиваются с тем, что петух или курица начинают орать в пять утра, и очень сильно этим недовольныАртем об отношениях с соседями-горожанамиНаталья: В городе мы зачастую не знаем, кто живет по соседству, не знаем друг друга. А здесь большая деревня, дома вроде бы друг от друга далеко, но все друг друга знают. Здесь все люди находятся в более тесном контакте, чем в городе.Артем: В нашей деревне у большинства земель статус личного подсобного хозяйства. Сложилось так, что когда Союз развалился, много деревенских уехали жить и работать в город, и в этот же период времени многие городские жители здесь купили либо построили дома. Из-за этого возникают иногда конфликты по поводу той же живности: когда люди приезжают отдыхать, они сталкиваются с тем, что петух или курица начинают орать в пять утра, и очень сильно этим недовольны.Когда начинается сенокос, ты заводишь трактор в четыре-пять утра, и из-за этого тоже начинается недовольство. Объяснять это людям тяжело. Мы стараемся объяснять, что для отдыха есть СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество), но при этом возникает недопонимание. К счастью, процент таких людей невелик, большинство, наоборот, относятся лояльно и все понимают.Более того, мы держим лошадей, коз, баранов, держали гусей, поросят, и многие родители с детьми приходят к нам как в контактный зоопарк — погладить, посмотреть. С большинством соседей вопросов не возникает. Местные жители, которые в деревне доживают свой век, разделяют нашу точку зрения, что приезжие, городские оказались не в той среде.Наталья: Здесь осталось очень мало коренных деревенских жителей, но когда мы приехали, они приняли нас очень хорошо. Наверное, из-за того, что у меня отсюда бабушка, и половина деревни наши родственники — дальние и не очень. Нам помогали с пчелами, давали советы, прибегали, когда у нас что-то не получалось.Артем тоже, если кто-то где-то застрял, без проблем ехал вытаскивать. Взаимопомощь в деревне очень сильно развита, отношения со всеми хорошие, но возникает недопонимание, когда приезжают городские: им не хватает зелени, они сажают деревья-цветочки даже за пределами своего участка, а мне нужно пройти с козами на выпас, а козы не понимают, что это цветочки, для них все это трава, и они считают, что могут это съесть.У нас по этому поводу было много споров, но сейчас, спустя четыре года, люди все поняли, и когда сажают что-то за пределами своего участка, огораживают это сеткой. Сейчас проблем никаких не возникает ни с кем, очень хорошие отношения со всеми.Артем: Мы с многими дачниками дружим, многие нам оставляют ключи от своих домов, мало ли что случится зимой, чтобы оперативно среагировать. Когда все приезжают весной, первый и единственный вопрос: «Ну, как вы тут?» Сначала мы говорили, что классно прожили, это был первый-второй год. А теперь мы даже не понимаем этого [вопроса], потому что отопление свое — я сколько захотел, столько и сделал, а в городе ты мерзнешь и прибавить не можешь.Если взять наш дом — это двухуровневая квартира, полностью автономная, автоматизированная, все замечательно. Однако у большинства людей это все-таки вызывает непонимание, потому что отсутствие цивилизации, я так понимаю, все-таки давит на мозг людям.Наталья: Мне сложно судить, что думают о нас городские, но, судя по репликам, которые они отпускают в нашу сторону, некоторые считают, что мы себя в деревне похоронили: «Не рано ли вам себя хоронить в деревне?» И такая еще реплика была: «Ничего не добились в городе, поэтому уехали в деревню». Наталья Кадр: видео «Деревенский Тёма» / YouTubeАртем: Я так и не понял, чего мы должны были добиться. Допустим, мы заработали квартиру в городе, она у нас есть, ее никто не продал. Мы построили дом. Взять нашу младшую дочь — ей уже пять лет, и вы не поверите, мы за нашу Дашку просто радуемся. Ребенок не болеет, нет никаких аллергий, пьет с детства козье молоко, постоянно на свежем воздухе, очень много движения и саморазвивающих игр.Не хочу обидеть городских детей, но когда приезжают дачники, уже видна разница в развитии пятилетнего ребенка городского и нашего. Согласитесь, большинство детей сейчас играют в планшете, смотрят какие-то непонятные мультфильмы в YouTube, а здесь ребенок саморазвивается, и логика у него работает лучше.Наталья: Я бы сказала, что разница не столько в интеллектуальном развитии ребенка, сколько в его самостоятельности. Здесь ребенок более самостоятелен: она знает, что сделать, как сделать, куда пойти, зачем пойти. Она недавно сама ходила в магазин за хлебом, изъявила желание. Сама может покормить коз, кур и прекрасно знает, кого чем кормить, с трех лет.Артем: В конце года обстоятельства сложились так, что жена должна была уехать на неделю в город по делам, взяла с собой Дашу, и наш ребенок долго не понимал, почему она не может открыть дверь и пойти гулять.Наталья: Такой был случай — она оделась и сказала: «Мама, я пошла гулять». Я говорю, что одной нельзя. Она: «А почему?» То есть для нее было дико, что она не может в городе выйти на улицу. В деревне она спокойно открывает дверь и гуляет на улице одна. Для нее это был просто шок.Моей целью было показать, что в деревне можно жить не хуже, чем в городе, а в некоторых случаях даже и лучшеНаталья пытается поднять русскую деревнюАртем: Хочу добавить, почему мы завели YouTube-канал. Мы хотели донести до людей быт, какие-то решения и тому подобное. На канале есть ряд роликов, которые очень сильно выручают людей, живущих на даче в летний период. Например, про прокачку скважины. Я интересный способ изобрел, а ведь многие сталкиваются с тем, что скважина заиливается.Сделал небольшие ноу-хау в курятнике, когда мы держали кур, потому что курятник маленький, и надо было все оптимизировать. Я хотел развивать канал именно по этой теме. Однако когда мы начали выпускать ролики, люди нам стали писать: ребята, снимайте все подряд, мы дети асфальта, мы хотим видеть другую жизнь! В большинстве случаев приходится снимать быт.Наталья: Лично у меня была другая цель: мне обидно смотреть на брошенные деревенские дома. Умирают бабушка или дедушка, а их дети и внуки не представляют, что можно приехать сюда и наладить здесь какую-то жизнь, и бросают эти дома. В лучшем случае продают, в худшем — просто бросают.Я тоже в свое время не представляла, что в деревне можно жить в комфортных условиях, и моей целью было показать, что в деревне можно жить не хуже, чем в городе, а в некоторых случаях даже лучше. Чтобы люди это поняли и начали возвращаться из городов, все-таки город — не лучшее место для развития детей, для жизни.Артем: Решайте сами, стоит переезжать в деревню или нет, но мы, честно говоря, об этом не жалеем и строим большие планы.Виктор Цаплин