Die Welt оценила вероятность завершения «Северного потока — 2»

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Paul Langrock/Nord Stream 2

США почти наверняка не смогут помешать тому, чтобы строительство газопровода «Северный поток — 2» было завершено, пишет немецкая газета Die Welt.

По информации издания, Россия сможет обойти американские санкции. Например, судно «Академик Черский» может достроить газопровод, не опасаясь санкций, потому что принадлежит российскому фонду STIF.

4 июня сенаторы США предложили санкции против страховых компаний, работающих с «Северным потоком — 2». Позже Германия допустила ответные меры против Вашингтона.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин говорил, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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