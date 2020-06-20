У нас общая победа: Лондон ответил на статью Путина

По
mavit
-
9

У нас общая победа: Лондон ответил на статью Путина

close

У нас общая победа: Лондон ответил на статью Путина

Жители освобожденной Софии приветствуют бойцов Красной армии, 1944 год

Жители освобожденной Софии приветствуют бойцов Красной армии, 1944 год

РИА «Новости»

Британский МИД прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне в американском журнале The National Interest, указав, что разгром гитлеровских войск был результатом сплоченных действий союзных государств и СССР. Также Лондон предостерег от искажения истории в угоду сиюминутным политическим интересам.

У нас общая победа: Лондон ответил на статью Путина

МИД Великобритании заявил, что разгром гитлеровских войск был результатом сплоченных действий союзных государств и СССР, и предостерег от искажения истории – так Лондон прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне в американском журнале The National Interest.

Британское внешнеполитическое ведомство также указало, что недопустимо трактовать историю в зависимости от собственных целей, передает РИА «Новости».

«Наша общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах… Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», — пояснили в Лондоне.

Статья Путина «Настоящие уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» была опубликована двумя днями ранее. Сам глава государства объяснил, что был вынужден подготовить этот материал, поскольку нынешнее поколение политиков несет ответственность перед прошлым и будущим, чтобы сделать все возможное, чтобы эта ужасная трагедия не повторилась.

Российский лидер вступил в заочную полемику с рядом европейских политиков, которые пытаются представить ключевым событием, за которым последовала война, заключение пакта Риббентропа-Молотова. Об этом, в частности, заявляют польские политики.

«Я хотел был еще раз напомнить очевидный факт. Коренные причины Второй мировой, в основном, связаны с решениями, принятыми после Первой мировой войны. Версальский договор стал символом серьезной несправедливости по отношению к Германии.

Он подразумевал, что страну нужно было ограбить, заставив платить огромные репарации западным союзникам, которые истощали ее экономику», — подчеркнул Путин.

По его мнению, именно национальное унижение жителей Германии стало благодатной почвой для роста радикальных настроений в этой стране. Нацисты же просто умело сыграли на эмоциях людей, которые хотели освобождения от «версальского наследия». Совокупность этих процессов, по сути, подталкивали немцев к войне, напомнил российский президент.

«Как это ни парадоксально, западные государства, особенно Соединенное Королевство и США — прямо или косвенно — способствовали этому. Их финансовые и промышленные предприятия активно инвестировали в немецкие заводы, производящие военную продукцию», — пишет глава России.

В тот же день МИД Литвы вызвал советника-посланника посольства России из-за внесенного в Госдуму законопроекта об аннулировании осуждения пакта Молотова-Риббентропа.

На встрече заместитель министра иностранных дел Литвы Далюс Чекуолис в «назидательном ключе» пояснил позицию Вильнюса по поводу договора о ненападении, подписанного СССР и Германией 23 августа 1939 года.

В ответ представитель российского диппредставительства обратил внимание на субъективность литовской риторики и призвал Вильнюс к беспристрастной оценке исторических событий.

Официально отменить постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 об осуждении советско-германского договора предложил депутат Алексей Журавлев.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас 10 мая — по случаю Дня освобождения Европы от фашизма — в соавторстве с директором Института современной истории Андреасом Виршингом опубликовал статью в немецком журнале Spiegel.

В заметке он заявил, что переписывание истории является бесчестным занятием, а попытки возложить вину на другие государства лишь раскалывают Европу.

Как отметил в публикации немецкий дипломат, 8 мая, когда в Европе отмечают победу, люди в Восточной Европе, в том числе Польше и Прибалтике, смотрят на это со «смешанными чувствами».

«Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас прояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов, в сущности, нет необходимости: Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу.

И только Германия несет ответственность за преступление против человечности — Холокост», — напоминается в статье.

Авторы указали, что те, кто пытаются представить другие народы в качестве преступников, искажают историческую правду.

Источник