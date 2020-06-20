На Волині – 70 нових випадків коронавірусу за добу

За даними лабораторного центру за останню добу на Волині зареєстрували 70 нових випадків захворювання на COVID-19.

Загалом станом на 10.00 год. 20 червня в області зареєстрували 1743 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 551 осіб. 52 випадки хвороби завершилось летально, — йдеться на сайті Волинської ОДА.

м. Луцьк – 11, Ковельський район – 15, Луцький район – 7, м.Нововолинськ – 3, Камінь-Каширський район – 3, Ківерцівський район – 6, Ратнівський район – 8, Володимир — Волинський район – 7, Горохівський район – 3, Іваничівський район – 2, Турійський район – 2, по одному випадку у Любешівському, Локачинському, Шацькому районах.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 352 випадки, в т.ч. 10 летальних;

• Луцький район – 133 випадки, в т.ч. 3 летальних;

• Ковельський район – 278 випадків, в тому числі 9 летальних;

• Ківерцівський район – 225 випадків, в т.ч. 6 летальних;

• Володимир-Волинський район – 186 випадків, в т.ч. 3 летальних;

• м. Нововолинськ – 97 випадків, в т.ч. 6 летальних;

• Іваничівський район – 26 випадків;

• Камінь-Каширський район – 101 випадок, в т.ч. 6 летальних;

• Маневицький район – 63 випадки, в тому числі 4 летальних;

• Старовижівський район – 59 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• Ратнівський район – 51 випадок, в т.ч. 2 летальний;

• Горохівський район – 45 випадків;

• Любомльський район – 28 випадків;

• Любешівський район – 31 випадок;

• Турійський район – 30 випадків;

• Локачинський район – 12 випадків;

• Рожищенський район – 14 випадків;

• Шацький район – 12 випадків.

За попередню добу надійшло 66 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 11 316 осіб, в тому числі за останню добу – 400 осіб.