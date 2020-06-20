38 новых случаев COVID-19 выявлено в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 38 новых случаев заражения COVID-19. Об этом говорится в сообщении республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 4 152. Выздоровели за весь период 3 027 человек, в том числе 58 за минувшие сутки. Умерли 12 (за прошедший день скончавшихся нет). На лечении остаются 1 113 пациентов.

Республика вошла в тройку регионов с наименьшим приростом заболевших: в Москве — 0,5%, Северной Осетии — 0,8%, Татарстане — 0,9%.

По информации оперштаба, все новые случаи контактные. 17 человек госпитализированы, 21 получает лечение на дому с легкой или бессимптомной формой.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 12, Набережные Челны — 7, Лаишевский район — 4. По два зараженных выявлены в Зеленодольском и Нижнекамском районах. По одному новому случаю зарегистрировано в Аксубаевском, Алькеевском, Атнинском, Буинском, Высокогорском, Заинском, Камско-Устьинском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Тетюшском и Тукаевском районах.

Детей среди новых заболевших нет. Два человека заразились в возрасте от 18 до 30 лет, 13 — от 30 до 50, 5 — от 50 до 60, 10 — от 60 до 70, 7 — от 70 до 80. Одному из пациентов от 80 до 90 лет.