Стало известно, когда Грузия может открыть границу с Россией

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Грузия надеется открыть сухопутную границу на пункте пропуска «Казбеги — Верхний Ларс» в августе, пишет ТАСС со ссылкой на спецпредставителя премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе.

«Открытие границы зависит от эпидемиологической ситуации. Было бы хорошо, если нам удалось бы открыть границу с Россией в августе, в конце лета», — сказал Абашидзе.

«Казбеги — Верхний Ларс» — единственный пропускной пункт на грузинско-российской границе. Он закрылся 16 марта из-за коронавируса.

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