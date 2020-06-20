Названа стоимость упаковки препарата «Авифавир»

Минимум 10 региональных медучреждений и органов здравоохранения закупили противовирусный препарат фавипиравир (ТН – Авифавир) от совместного предприятия «ХимРара» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на общую сумму 81,5 млн рублей. Препарат закупается по новым условиям, вступившим в силу в апреле и июне 2020 года. Поставщиками фавипиравира стали «Биотэк» и «Фармстандарт».»Авифавир» в России, свежие данныеПервые поставки фавипиравира начались 11 июня 2020 года. Все контракты были заключены с единственным поставщиком. В большинстве случаев им выступил «Биотэк», в одном случае с тендером сразу на 41,8 млн рублей – «Фармстандарт».Цена за упаковку таблеток фавипиравира, предусмотренная заключенными госконтрактами, составляет 22 тысячи рублей. Председатель совета директоров «ХимРара» Андрей Иващенко говорил, что стоимость Авифавира не будет превышать цену на госпитальные препараты, применяемые сейчас при стандартной терапии коронавирусной инфекции.Фавипиравир присутствует в протоколах лечения COVID-19, предусмотренными временными рекомендациями Минздрава РФ по лечению, диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции. Для лечения среднетяжелых и тяжелых форм заболевания используются, помимо фавипиравира, гидроксихлорохин и мефлохин с азитромицином, лопинавир+ритонавир с интерфероном.

В апреле 2020 года также вступили в силу изменения в 44-ФЗ, предполагающие возможность закупки у единственного поставщика при введении режима повышенной готовности, для предупреждения ЧС. При этом Минфин еще в марте признал пандемию обстоятельством непреодолимой силы, при котором при введении такого режима разрешается закупать товары и услуги у единственного поставщика.При поставках фавипиравира используется новая временная схема, предусмотренная постановлением Правительства РФ №816. Производители и импортеры препаратов для лечения коронавирусной инфекции должны собрать заявки с данными о медорганизациях, куда лекарства планируется направить, и заболеваемости COVID-19. На основе этих заявок производители составляют план распределения поставок и утверждают его в Минздраве.Авифавир зарегистрирован 29 мая по ускоренной схеме. Препарат стал первым зарегистрированным в России лекарством против коронавируса. Его производит совместное предприятие «ХимРара» и РФПИ – ООО «Кромис». В аптеках он продаваться не будет.