20 июня отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Федот Урожайник отмечается 20 июня 2020 года (дата по старому стилю – 7 июня). Церковь в этот день вспоминает мученика Феодота Анкирского – покровителя урожая.Какой 20 июня церковный праздникФеодот жил в III веке в Анкире (Галатийская область, Малая Азия). У него был постоялый двор, где он работал корчмарем. После женитьбы Феодот настолько проникся христианским учением, что соблюдал целомудрие и воздержание. Он беседовал с иудеями и язычниками, которые приходили на его постоялый двор. Многие благодаря его проповедям раскаялись и ступили на путь истинной веры. Господь наделил Феодота даром исцеления.В период гонений на христиан в Анкиру прибыл новый правитель – Феотекн, жестокий и беспощадный язычник. Многие христиане покинули город, так как опасались наказания за отказ принести жертвы идолам. Феодот укрывал у себя тех, кому некуда было бежать, кормил и поддерживал их веру. Однажды ночью ему явилась одна из семи мучениц, которых утопили днем ранее, и попросила похоронить их по-христиански.Феотекн узнал об этом поступке и приказал привести Феодота. Лестью и угрозами он пытался заставить его отречься от Христа. Несколько дней мученика подвергали ужасным пыткам. Он переносил их с именем Господа на устах. После жестоких истязаний его усекли мечом.

Если слышится гром, то на несколько дней установится ненастная погода.Если слышно грохотание в разных местах, то возможно резкое похолодание и град.

Сегодня, 20.06.2020, православный праздник

По церковному календарю 20 июня поминают Святого Маркеллина, папу Римского и других пострадавших с ним во время гонений христиан во время правления Диоклетиана и Максимиана (284-305).Святого Маркеллина схватили в разгар гонения на христиан, когда за месяц было замучено более 17 тысяч человек. Испугавшись пыток, он принес жертву идолам, чем очень порадовал императора, подарившего ему роскошные одежды.Терзаемый угрызениями совести за проявленное малодушие, он пришел на Собор, где присутствовали 180 епископов и пресвитеров, во власянице, с главой, посыпанной пеплом, и просил судить его за отречение.Святители предложили понтифику самому осудить себя, напомнив, что и апостол Петр когда-то из страха отрекся от Христа, но, оплакав свой грех, заслужил благоволение Господа.Маркеллин признав себя лишенным священного сана, проклял того, кто осмелится похоронить его после смерти. Затем вернувшись в Рим, бросил под ноги императору подаренную одежду и раскаялся в своем отречении.Император, разгневавшись, приказал отрубить ему голову. Вместе с ним обезглавили мучеников Клавдия, Кирина и Антонина. Произошло это в 304 году.Тело Святого валялось при дороге 36 дней. Явившись новопоставленному понтифику Маркеллу, первоверховный апостол Петр велел с честью похоронить тело Святого.