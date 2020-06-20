Крах капитализма: расовая революция охватывает мир

В редакцию «Русской Весны» поступил текст заявления Исполнительного Комитета и Политического совета Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта (ЕМААФ) в связи с протестными выступлениями против расизма и расовой дискриминации в США и других странах.В последние дни мая и в первые дни июня мир стал свидетелем беспрецедентных событий, которых не было давно: массовые расовые протесты и беспорядки охватили США и большинство стран Запада: Великобританию, Францию, Германию, Бельгию, Италию, Испанию, Данию и даже Австралию, т. е. наиболее передовые западные капиталистические страны, большинство из которых ранее были колониальными державами.Протесты начались в США и были вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания, это произошло 25 мая.46-летнего Флойда задержали по подозрению в использовании поддельных купюр. Один из полицейских, Дерек Шовен, надавил ему коленом на горло, игнорируя слова Флойда о том, что он не может дышать. Этот эпизод попал на видео. Через несколько часов Флойд умер в больнице. Четверо полицейских, производивших задержание, были уволены.Шовена арестовали, 29 мая ему предъявили обвинение в убийстве. Еще трем бывшим полицейским, которые участвовали в задержании, предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству.Независимые судмедэксперты пришли к выводу, что причиной смерти Флойда стала механическая асфиксия.После появления информации о смерти Флойда акции протеста начались в Миннеаполисе, где он погиб, затем протесты охватили полностью всю Америку. Не осталось штатов и городов в США, которые бы не присоединились к этим протестам. Акции часто сопровождались погромами, мародерством и столкновениями с полицией.Более четырех тысяч участников акций были задержаны, пятеро погибли. В 40 городах страны был введен комендантский час, включая Атланту, Денвер, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Сан-Франциско, Сиэтл, Чикаго, Филадельфию, Питтсбург, Солт-Лейк-Сити, Нэшвилл, Портленд, Цинциннати, Милуоки и другие, во многие города введена национальная гвардия. Но это не помогло Трампу, более того, только усугубило ситуацию.Нацгвардия не вмешивалась в протесты, и часто переходила на сторону протестующих.Действия Трампа не разделяли многие губернаторы и мэры американских городов, что повлекло за собой дальнейшее развитие протестов в этих штатах и городах. Дошло до того, что Трампу на время пришлось укрыться в подземном бункере во время массовых протестов у Белого дома.Со стороны протестующих появились требования к властям — расформировать или упразднить полицию.Такие заявления, кстати, также присущи всем «майданным технологиями», мы это наблюдали в Киеве в 2014 году, на что Дональд Трамп ответил, что власти США не будут упразднять полицию или сокращать ее финансирование.Американские чиновники обеспокоены, что массовые протесты в разных штатах могут спровоцировать новую вспышку COVID-19.Волна протестов, начавшаяся в США, распространилась на весь мир — в соцсетях появились фото и видео из Лондона, Бристоля, Парижа, Марселя, Берлина, Рима, Мадрида, Барселоны, Брюсселя, Копенгагена, Мельбурна, Брисбена, Ванкувера, где люди тысячами вышли на акции протеста против расизма.Наивысшего пика события в США достигли во время церемонии похорон Джорджа Флойда, погибшего при задержании его полицией.Похороны состоялись 9 июня и поразили размахом: прощались как с национальным героем. Позолоченный гроб на стеклянной повозке с телом Флойда, имевшего 6 судимостей, сначала выставили для прощания в Миннеаполисе, затем на родине Флойда в Рафорде (Северная Каролина), а на третий день перевезли в Хьюстон (Техас), где и состоялись торжественные похороны. На церемонию прощания в техасский Хьюстон специально прилетел экс-вице-президент, а ныне кандидат в президенты США Джо Байден. Даже в среде чернокожих американцев существует мнение, что происходившее в тот день в Хьюстоне было полным абсурдом.В настоящее время многие политические аналитики и простые граждане в разных странах задаются вопросом: как расценивать последние события в США и в других регионах мира.Как всегда, первыми стали давать оценки политологи, у которых на все случаи готова «теория заговора», будто бы «некоторые силы» специально все организовали в США, Европе и других странах. При этом они не всегда дают четкий ответ: кто и зачем это сделал.Правда, у политиков США ответ всегда есть.Например, экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс высказала предположение, что к беспорядкам может быть причастна Россия, например в части использования подстрекательства в соцсетях.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это заявление пропагандой. В Кремле заявили, что точка зрения Райс ошибочна.На службе у буржуазии сейчас работает большая группа политологов, которые рассматривают всю историю человечества под цивилизационным углом зрения, т. е. все события сводят только к борьбе цивилизаций и отдельных наделенных властью личностей, оставляя за скобками то, что в каждой цивилизации, где есть богатые собственники и продающие свою рабочую силу бедные граждане, идет классовая борьба, которая в конечном итоге выходит на первое место в истории. В настоящий момент эти «цивилизационные политики» вообще разводят руками, им сказать нечего.Тоже можно сказать и о высокопоставленных чиновниках мировой элиты, например, о Кристин Лагард, директоре-распорядителе Международного валютного фонда, которая на вопрос: кто виноват в протестных выступлениях, ответила: «Никто не виноват в этом кризисе». Конечно, она лукавит, ей все хорошо известно, но правды она не скажет.А главная правда заключается в том, что нынешняя мировая империалистическая система окончательно прогнила.Общий кризис мировой империалистической системы продолжается, несмотря на временное поражение социализма в СССР и странах социалистического лагеря, потому что сохраняется главное противоречие капитализма между общественным характером труда и частнособственнической системой присвоения его результатов. Это приводит к крайне несправедливому распределению богатств в любой цивилизации, где есть частная собственность на средства производства.Например, 40% богатства США принадлежит одному проценту их граждан, половина территории Англии принадлежит менее чем 1% её населения, 3% самых богатых россиян владеют 92% всех срочных вкладов и 89% финансовых активов страны (Россия — чемпион по неравенству).

Находясь в целом в состоянии общего кризиса, мировая империалистическая система в процессе развития проходит этапы относительной стабилизации, которые затем сменяются витком усиления кризиса. Самый последний экономический кризис поразил большинство стран мира в 2008 году, и начался он с ипотечного кризиса в США.Еще до мировой пандемии коронавируса COVID-19 многие аналитики уже предсказывали очередную волну кризиса, пандемия (COVID-19 только ускорила ее и усилила. Во время кризиса идет спад производства, сокращается торговля и увеличивается безработица, например, в США она сейчас составляет 14,7% (количество безработных превысило 40 млн. человек), что стало худшим результатом со времен Великой депрессии. Вот они родимые пятна капитализма, которые раздирают Америку!Кризису сопутствует также усиление расизма и шовинизма, что и произошло в последнее время в США. У расизма в США давние корни, несмотря на поражение рабовладельческих штатов в гражданской войне в США 1861 — 1865 гг. и принятия знаменитой 13-ой поправки к Конституции, отменившей рабство на всей территории страны, подлинного равенства между белыми и черными так и не наступило до сих пор. Расовая дискриминация и социальное неравенство в США за последнее время только усилились.В «стране равных возможностей» черные получают на четверть меньше тех, у кого цвет кожи светлее. Среди афроамериканцев выше безработица, чем среди белых, поэтому и преступность выше (в США самое большое количество заключенных в мире, там в тюрьмах содержится более двух миллионов человек, то есть 25 процентов от всех заключенных планеты). Уровень образования у афроамериканцев также отстает от уровня образования белых сограждан.Все это недовольство копится годами, что периодически выливается в протестные взрывы, нынешний был сильнейшим за последние годы.Джордж Флойд стал случайным катализатором взрыва массового недовольства, когда чаша терпения была окончательно переполнена.В протестах участвовали также и белые граждане США, которые во-первых, поддержали протесты против расизма, во-вторых, последний кризис значительно ухудшил и их материальное положение, о чем говорилось выше.Надо отметить, что данными выступлениями постарались воспользоваться и крупнейшие олигархи США для внутриполитической борьбы между собой. Они же оплатили похороны с размахом Джорджа Флойда.В США на 3 ноября 2020 года запланированы президентские выборы. На них намечается избрать 46-го президента США. Борьба идет между двумя кандидатами: от республиканской партии на второй срок хочет переизбраться ныне действующий президент Дональд Трамп, от демократической — Джо Байден.С точки зрения внешней политики в их планах большой разницы нет: и республиканцы, и демократы выступают за гегемонию США в мире, наращивание сил НАТО, подавление национально-освободительных движений, максимальное препятствие развитию России и Китая.В части внутренней политики Трамп больше представляет интересы национальной буржуазии, которая старается вернуть промышленное производство в США, которое раньше было перемещено в страны, где более дешевая рабочая сила и больше прибыль. Трамп неоднократно заявлял, что реализация его плана даст новые рабочие места для американцев и усилит американскую промышленность, он кое-чего в этом добился.Байден больше представляет интересы американской финансовой олигархии, которая составляет основу международной финансовой олигархии и строит свои планы на продолжение вывоза капиталов в другие страны. Т. е. Д. Байден представляет интересы, условно говоря, наиболее паразитирующего клана американской буржуазии.Ситуацию с протестными выступлениями против расизма оба кандидата стремились использовать в своей предвыборной кампании, хотя оба отнюдь не являются настоящими сторонниками афроамериканцев.Остановка предприятий, увеличение безработицы, протестные выступления снижают рейтинг Трампа и усиливают позиции Байдена, недаром он прилетел на похороны Флойда.О том, что ситуация стала критической говорит тот факт, что американские генералы и министр обороны США Марк Эспер отказались подчиниться Трампу по выполнению его требования о применении армии для разгона протестующихПодводя итог вышеизложенному, Исполнительный Комитет и Политический совет Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта (ЕМААФ) заявляют:1. Мы решительно поддерживаем справедливую борьбу граждан США и других стран против расизма и расовой дискриминации, что является составной частью борьбы против империализма и всех его гнусных проявлений.2.Мы категорически выступаем против силового подавления протестных антирасистских выступлений с помощью полиции и армии с применением методов, несущих угрозу жизни и здоровью участников протестов.3. Мы требуем полного расследования дела, связанного с убийством Джорджа Флойда, проведения тщательного судебного разбирательства и наказания виновных в соответствии с американскими законами.4. Мы требуем, чтобы руководство США разработало и приняло законодательные акты, направленные против недопущения применения методов, несущих угрозу жизни и здоровью участников протестных выступлений.5. Мы осуждаем акты погромов, мародерства и грабежей, которые были допущены во время проведения протестных выступлений против расизма и расовой дискриминации в США и других странах. Эти отвратительные действия дискредитируют справедливые протестные акции.Наш призыв остается прежним: «Долой империализм!»Читайте также: Грандиозное побоище в Лондоне: «Чёрный майдан» против футбольных фанатов (ФОТО, ВИДЕО)Гигова А. Э, Председатель Исполкома ЕМААФ;Зеликов В. Б., Председатель Политсовета ЕМААФ,Штаб-квартира ЕМААФ, город Варна (Болгария), для «Русской Весны»