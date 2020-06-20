Минобрнауки запустило сервис для поступления в вузы онлайн

Минобрнауки запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», позволяющий абитуриентам подать документы в университеты дистанционно. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Первыми подать документы в вуз в дистанционном формате через сервис «Госуслуги» смогут жители Дальневосточного федерального округа — в 9:00 по местному времени (02:00 ч. мск). Для них, а потом и для всей остальной России в соответствии с часовыми поясами будет доступна услуга онлайн-поступления в 54 вуза страны, не дожидаясь результатов ЕГЭ.

После обнародования результатов единых государственных экзаменов баллы автоматически будут переданы в вузы, приемная комиссия распределит студентов в конкурсных списках.