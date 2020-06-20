Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа

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Alexey Myakishev/Global Look Press

Верховный суд Нидерландов принял на рассмотрение кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа, сообщается на сайте Минюста РФ.

Речь идет о решении, согласно которому Россия должна выплатить по иску бывших акционеров топливной компании $57 млрд.

Как отмечается на сайте ведомства, Верховный суд рассмотрит по существу приведенные российской стороной доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных апелляционной инстанцией при толковании положений международного права, а также о неправомерном отказе принять во внимание доказательства мошенничества экс-акционеров ЮКОСа.

В Минюсте заверили, что Россия будет последовательно отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях.

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