Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Alexey Myakishev/Global Look Press
Верховный суд Нидерландов принял на рассмотрение кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа, сообщается на сайте Минюста РФ.
Речь идет о решении, согласно которому Россия должна выплатить по иску бывших акционеров топливной компании $57 млрд.
Как отмечается на сайте ведомства, Верховный суд рассмотрит по существу приведенные российской стороной доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных апелляционной инстанцией при толковании положений международного права, а также о неправомерном отказе принять во внимание доказательства мошенничества экс-акционеров ЮКОСа.
В Минюсте заверили, что Россия будет последовательно отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— РФ обжаловала решение суда Гааги по ЮКОСу на $57 млрд
— Путин заявил о причастности окружения Ходорковского к убийствам
— Суд Гааги учел «крымский аргумент» в решении по делу ЮКОСа
Источник