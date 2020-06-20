Глава ЕАО оценил перспективы объединения с Хабаровским краем

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Скриншот карты в районе Сахалина, 29 августа 2017 года

«Яндекс.Карты»

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заявил, что в случае объединения с Хабаровским краем его регион может утратить национальную изюминку, передает РИА «Новости».

«На мой взгляд, люди, в первую очередь, хотят жить в комфорте и в своей области. А любое объединение не факт, что даст этот комфорт, да еще может убить национальную изюминку, которая есть в ЕАО», — заявил Гольдштейн.

По его словам, объединение регионов должно происходить только на основании референдума.

Он добавил, что в данном вопросе «власть должна подстраиваться под человека», а не наоборот.

Еврейская автономная область входила в состав Хабаровского края до 1993 года.

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