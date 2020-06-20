К параду Победы задумали провести три амнистии

Правозащитники продолжают настаивать на необходимости досрочного освобождения заключенных, а также на легализации «теневых» мигрантов. Поскольку власти уже заговорили о возможности второй волны коронавируса осенью, то логично было бы именно сейчас разгрузить тюрьмы и все-таки взять под медицинский контроль нелегальных гастарбайтеров, которые могут стать переносчиками болезни. Общественники предлагают властям приурочить обе этих амнистии ко дню парада Победы 24 июня.

Амнистия 24 июня к параду ПобедыКак отмечают правозащитники, амнистии в честь Дня Победы – это давняя российская традиция. Амнистии проходили к 60-тилетию, 65-тилетию и 70-тилетию этого события. Каждый раз на свободу выходило достаточно большое количество заключенных.

Сейчас, настаивают общественники, потребность в милосердии выросла в разы, особенно актуальным оно становится на фоне ожидания второй волны коронавируса нынешней осенью. Дело в том, что число арестов в стране не уменьшилось – СИЗО как были, так и остались переполненными, а следовательно, есть высокий риск распространения инфекции. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин при этом напомнил, что уровень медицины в местах лишения свободы оставляет желать лучшего.

По его словам, проект акта об амнистии уже разработан в СПЧ — и теперь, после объявление даты проведения Парада, его планируют заново представить властям. Амнистия, уверяет Бабушкин, это и есть самый оптимальный способ разгрузки пенитенциарной системы. В Госдуме ранее заявляли об отсутствии планов по проведению амнистии якобы из-за «отсутствия проработанных текстов». На самом же деле, говорят общественники, проектов было не менее пяти, начиная от подготовленного в СПЧ и заканчивая инициативой депутатов Мосгордумы.

При этом в СПЧ напомнили, что вообще-то кроме самой амнистии есть и другие разумные способы сокращения тюремного населения. Это, к примеру, усиление условно-досрочного освобождения, пересмотр критериев УДО, применение мер пресечения, не связанных с нахождением в изоляторе. Так что начать процесс гуманизации правозащитники предлагают с освобождения тех заключенных, которые сидят за мелкие преступления и у которых подошли сроки выхода по УДО или для изменения наказания на более мягкое.

Параллельно уже идут и разговоры о проведении миграционной амнистии, которая может коснуться тех приезжих, которые сейчас находятся на нелегальном или полулегальном положении. Их предлагается простить, если они не совершили существенных преступлений. Правозащитники не в первый раз жалуются на практически невыполнимые требования властей к мигрантам, на излишне бюрократизированные процедуры и чересчур сжатые сроки, действующие для приезжих. Именно в результате таких подходом многие иностранцы поневоле оказываются нарушителями миграционного режима. Теперь с помощью амнистии их предлагают вывести из тени — и затем провести массовую регистрацию. Особенно это будет актуально для тех, кто живет в России уже много лет и связан с ней родственными и культурными узами.

По официальным данным МВД, в РФ зарегистрировано 2,5 млн приезжих, хотя, по экспертным оценкам, иностранцев здесь от 4 до 12 млн человек. Так что именно легализация может стать эффективным способом борьбы с «теневыми» гастарбайтерами. Амнистия также могла бы коснуться и иностранцев, запертых в лагерях временного размещения, условия в которых мало чем отличаются от тюремных. При этом если дать гарантию, что легализованных мигрантов уже не будут высылать за малейшую провинность, то тогда миллионы захотят выйти из тени и в дальнейшем пополнять своими налогами российский бюджет.

Напомним, что ранее к президенту обратились и представители ряда предпринимательских сообществ. Они попросили о специальной амнистии для бизнесменов. Суть предложения, уже поддержанного уполномоченным при президенте РФ по делам предпринимателей Борисом Титовым, в следующем: «Освободить предпринимателей, совершивших нетяжкие преступления, прекратить находящиеся в производстве дела и материалы в отношении таких лиц, а также освободить от неотбытого наказания иных лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере экономики без применения насилия».

Россияне поддержали амнистию в 2020 году

Половина россиян положительно относится к самой идее амнистии. По данным ВЦИОМ, которые 22 мая приводит РБК , 44% одобрили бы амнистию в честь 75-летия Победы.

Согласно итогам опроса, каждый второй россиянин позитивно относится к идее освобождения осужденных или смягчения наказания, при этом 44% респондентов считают хорошей идеей амнистию к 75-летию Победы. 39% респондентов «скорее одобряют» саму идею амнистии, а еще 11% поддержали бы её безусловно.

Чаще всего в поддержку амнистии высказывались мужчины, чем женщины (58% против 43%), и респонденты возрастной группы 18-24 года (63%). Меньше всего поддержки у этой идеи у людей старше 60 лет (44%).

За свободу для осужденных за экономические преступления небольшой тяжести — 67% всех респондентов. 44% допускают амнистию по делам о преступлениях небольшой тяжести, несущих угрозу безопасности человека, четверть опрошенных считают возможной распространить эту меру на аналогичные преступления средней тяжести.

Проект постановления об амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был зарегистрирован в Госдуме в феврале, документ подготовил депутат от ЛДПР Сергей Иванов, при этом речь шла прежде всего об осужденных, которые воевали в Чечне и Афганистане, ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС или имеют госнаграды. В марте законопроект об амнистии к 75-летию Победы также внес в Госдуму депутат от КПРФ Сергей Шаргунов.