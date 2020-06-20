Предприимчивого барнаульского кондуктора осудили продажу пассажирам авторских билетов из-под полы

Мировой суд судебного участка № 4 Индустриального района Барнаула рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, которая работала кондуктором у городского перевозчика. Ее обвиняли в присвоении крупной суммы, принадлежащей работодателю: она продавала билеты мимо кассы. Сотруднице предприятия назначили штраф. Данное дело может стать прецедентом, так как горожане нередко отмечают, что кондукторы пользуются двумя видами билетов.

Судом установлено, что кондуктор самостоятельно изготавливала билеты, которые потом продавала пассажирам. От реализации кустарных билетов она получила более 116 тысяч рублей, которые присвоила себе. В судебном заседании женщина полностью признала свою вину по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Приговором мирового судьи судебного участка № 4 Индустриального района Барнаула ей назначен штраф в размере 7 тысяч рублей, также удовлетворен иск о взыскании вреда, нанесенного перевозчику.

Стоит отметить, что барнаульские пассажиры уже несколько лет жалуются на кондукторов, которые нередко выдают им билеты подозрительного вида. Еще в 2017 году граждане сообщали, что на некоторых маршрутах кондукторы используют валидатор только для тех, кто имеет электронные проездные, хотя он должен использоваться всегда. При этом пассажирам с «наличкой» они выдают отрывные билеты старого образца и не отбивают чек через терминал, что может свидетельствовать о «серой» кассе. В некоторых случаях и вовсе кондукторы не выдавали билеты пассажирам, жалуясь на не работающий валидатор. При этом за несоблюдение муниципальных правовых актов предусмотрен штраф, который, впрочем, не превышает 3 тысячи рублей. Видимо, поэтому нарушения в общественном транспорте продолжаются.

Кроме того, если поездки пассажиров не зафиксированы на валидаторе, то власти могут получать существенно заниженные данные о пассажиропотоке. При этом администрация Барнаула в последние месяцы регулярно отчитывается как раз об этом. Искаженная статистика может вести к тому, что перевозчики получают возможность убрать с маршрутов транспорт большой вместимости, что и происходит в краевом центре.