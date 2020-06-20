Болтон рассказал, что глава Минфина США боится подорвать доллар санкциями

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Depositphotos

Глава Минфина США Стивен Мнучин боится подорвать силу доллара международными санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на мемуары Джона Болтона, экс-советника американского президента Дональда Трампа.

Как отмечает Болтон, министр регулярно выступает против ужесточения ограничений. Мнучина больше волнует стабильность национальной валюты, нежели внешнеполитические цели США.

Министр считает, что санкции угрожают доллару как основной резервной валюте, поскольку они вынуждают Россию, Китай и другие страны проводить транзакции в евро, с помощью системы взаимозачетов и других методов.

По словам Болтона, Трамп неоднократно вводил санкции, несмотря на протесты Мнучина. Один из таких разговоров закончился фразой Трампа: «Ты слишком много болтаешь».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ФРГ призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

— «Как на скрипке не играет»: Песков о влиянии Путина на Трампа

— Трамп допустил разрыв отношений с КНР при определенных условиях

Источник