В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

В Москве скончались 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число жертв достигло 3565. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Оперативный штаб напоминает, что при любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома и вызвать врача.

В Татарстане за последние сутки подтверждено 36 новых случаев COVID-19, сообщает республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом. Всего в республике на сегодняшний день зарегистрировано 4 114 случаев заражения.

Выздоровели 2 969 человек (плюс 62 за сутки). На лечении остаются 1 133 человека. В России за сутки выявили 7 972 новых случая, общее число заразившихся достигло 569 063. С начала эпидемии от коронавируса скончался 7 841 человек (плюс 181 за сутки), выздоровели 324 406 человек (плюс 10 443 за сутки).