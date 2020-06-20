Знакомая Норкиной выдвинула свою версию ее смерти

В окружении семьи скрывают неудобную правду, заявила знакомая журналистки, которая пожелала не называть своего имени. Источник заявил, что смерть Норкиной не была случайной. Все шло к трагическому концу, отметила она.

От чего умерла Юлия НоркинаЖенщина не стала раскрывать, что именно послужило причиной скоропостижной смерти журналистки. Однако она обратила внимание на странный факт: супругу радиоведущей Андрею Норкину никто не сочувствовал. Похороны и вовсе организовывал старший сын, а не муж.

Юлия Норкина неожиданно умерла 4 июня. Причиной смерти радиоведущей считается инфаркт. Близкие семьи рассказывали, что Норкина очень переживала из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Некоторые считают, что журналистка могла самостоятельно принять решение об уходе из жизни. Это связывают с изменами Норкина. Сам ведущий всячески отрицает, что между супругами были напряженные отношения. О странностях на похоронах также рассказывала Алена Кравец.

Причина смерти Юлии Норкиной

Популярная в 90-х годах певица Ольга Зарубина заявила, что Юлия Норкина умерла из-за собственной агрессии, дисбаланса в организме и проблем с алкоголем. По словам артистки, она виделась с радиоведущей всего один раз в жизни и незадолго до кончины журналистки — в студии проекта «Пусть говорят».

В эфире программы Юлия резко высказалась в адрес поп-исполнительницы, назвав ее глупой женщиной. Со слов, Зарубиной Норкина орала, как хабалка. На съемках программы Норкина резко реагировала на слова Зарубиной и все время пыталась ее «уколоть» острыми фразами, поэтому певице показалось, что у ее обидчицы есть к ней личные претензии, хотя до этого они не были знакомы. При этом Ольга обратила внимание на внешний вид Норкиной. Как подчеркнула певица, радиоведущая выглядела несколько припухшей, будто после пьянки, и Ольга подумала: у женщины проблемы с алкоголем.

Звезда 90-х заявила, что не верит в суицид радиоведущей, но считает, что Норкина нездорова. Зарубина также упомянула слова китайских врачей о том, что эмоции имеют прямое отношение к состоянию здоровья и предположила, что Норкину погубила злоба. Ольга считает, что из-за негативных эмоций у журналистки возникли проблемы с почками и сердцем.