Исчезновение Кремля: как скрывали главную цель вражеской авиации во время ВОВ

Авиабомбардировки являются причиной разрушений колоссальных масштабов и огромных человеческих жертв. Великая Отечественная война не стала исключением. Однако была в работе немецкой авиации одна особенность – они стремились не только сравнять с землей стратегические объекты и города, но и в качестве дополнительной цели нередко планировали некие символические завоевания, для психологического давления на противника. В случае Восточного фронта такой мишенью стал Московский Кремль.

Однако, нанести авиаудар по нему асы люфтваффе так и не смогли – ведь центр политической жизни СССР был надежно замаскирован.

Трудно представить, как смогли быстро замаскировать столь масштабные сооружения. /Фото: skyscanner.ru

О том, что Кремлю обеспечили защиту в виде маскировки от нападения с воздуха, было известно давно: как минимум, только так можно объяснить, почему даже самые опытные немецкие летчики не смогли нанести урон огромной крепости. Кроме того, сохранились некоторые сведения очевидцев и современников. А вот официальной информации о том, каким образом Кремль спрятали от люфтваффе, найти не удавалось. До недавнего времени: лишь несколько лет назад Федеральная служба охраны рассекретила данные по этому вопросу, а также опубликовала эскизы нескольких проектов по маскировке, которые были разработаны в тот период.

Авианалеты несли страшные разрушения. /Фото: oldmos.ru

Пресс-служба ФСО сообщила, что, хоть специальное постановление Государственного комитета обороны о создании службы маскировки при Моссовете было принято 9 июля 1941 года, первые планы по защите Кремля были предложены по инициативе коменданта объекта Николая Спиридонова еще в 1939 году. Тогда же он направил соответствующее письмо к руководству страны. Однако фактически эти планы были воплощены в жизнь лишь после вторжения войск Третьего Рейха в СССР.

Аэросъемка Кремля немецких летчиков. /Фото: varlamov.ruСуществовало несколько вариантов маскировки главного объекта столицы Советского Союза. Главной целью этой масштабной операции было скрыть расположение сооружения от немецких разведчиков авиации и бомбардировщиков. Разработкой проектов занималась группа инженеров и архитекторов во главе с именитым советским академиком Борисом Иофаном. И задача перед ними стояла непростая.

Только после вторжения в СССР маскировкой Кремля взялись всерьез. /Фото: moiarussia.ru

Дело в том, что, помимо внушительной площади в 28 гектар, сооружения Московский Кремль образовывали треугольник. Кроме того, постройки имели крыши, выкрашенные в зеленый цвет – больше таких цветов кровли не наблюдалось по всей столице. Помимо всего прочего, внимание также привлекали купола храмов на территории, а также знаменитые красные звезды на башнях. Все это приводило к тому, что комплекс отлично просматривался с воздуха.

Подлинные эскизы маскировки Кремля. /Фото: rg.ru

Поэтому первым делом Московский Кремль предписывалось «лишить» этих отличительных деталей. Так, крыши сооружений были перекрашены в типичный для столичных построек того времени коричневый цвет. Купола объектов религиозного значения – в частности, колокольни Ивана Великого — также сменили окраску, а на звезды надели специальные чехлы.

Вид на Кремль в маскировке с Большого Москворецкого моста. /Фото: alexlib.ru

Занимались этим этапом маскировки сотрудники кремлевской комендатуры и военнослужащие полка специального назначения, для работы с куполами привлекались профессиональные альпинисты. Кроме того, изменениям подверглись и стены комплекса. Приметные зубцы в верхней части закрыли под фанерой. Сама же стена, в свою очередь, превратилась в фасад типичного московского жилого дома – на ней нарисовали окна и двери.

Полная схема маскировки Московского Кремля. /Фото: crimeabereg.ru

Был еще один уровень маскировки Кремля – так называемая «объемная имитация». Она подразумевает застройку пространства комплекса и близлежащих территорий постройками-призраками. Так, например, Мавзолей Ленина, который к тому моменту лишился своего прямого назначения – тело Владимира Ильича эвакуировали ранее – обзавелся двумя дополнительными этажами из дерева. Кроме того, была произведена перепланировка Александровского и Тайницкого садов, а на свободной территории комплекса выросли фальшивые городские кварталы.

Мавзолей Ленина в замаскированном виде. /Фото: tvzvezda.ru

Меры по маскировке Московского Кремля способствовали тому, что он, в своем большинстве, не пострадал во время бомбежек. Согласно официальной информации, комплекс подвергался авиаударам восемь раз — пять раз в 1941 году и три раза в 1942-м. Наибольшие повреждения при этом получил Арсенал во время серии бомбардировок столицы в августе 1941 года – тогда авиабомба разорвалась рядом со зданием, частично его разрушив; под раздачу попали и несколько близлежащих сооружений, среди которых был и Малый гараж. Во время всех восьми налетов на территории комплекса погибло 60 человек.

Расположение упавших на территорию Кремля авиабомб в 1941-1942 гг. /Фото: anyost.ru

Демонтаж маскировки Кремля происходил в течение нескольких лет, учитывая обстоятельства и обстановку вокруг. Так, например, Мавзолею Ленина временно вернули его первозданный вид для парада 7 ноября 1941 года, а затем снова замаскировали. Интересный факт: Иосиф Сталин, вспоминая парад 1941 года, говорил, что демаскировка Мавзолея не несла за собой опасений в обнаружении противником стратегического объекта. Дело в том, что в тот день был нелетным для авиации: вождь народов шутливо полагал, что в тот момент советскому народу решила помочь даже погода.

Демаскированный Мавзолей Ленина на параде 7 ноября 1941 года. /Фото: histrf.ru

Первый демонтаж маскировочных конструкций был произведен еще во второй половине 1942 года в связи со снижением интенсивности вражеских авиабомбардировок столицы. Тогда они носили лишь частичный характер. Окончательно Московскому Кремлю и близлежащим территориям вернули первозданный облик лишь в июне 1945, накануне парада Победы. Тогда же случился полный демонтаж маскировки Мавзолея: несколькими месяцами ранее в сооружение вернули из эвакуации в Тюмени мумию Владимира Ильича.

Сбитый немецкий самолет на фоне замаскированных зданий вокруг Кремля. /Фото: pikabu.ru

Однако не все так гладко прошло в демаскировке кремлевского комплекса. Проблемы появились, когда очередь дошла до религиозных сооружений. Дело в том, что золотые купола соборов закрашивали серой краской, которая оказалась чересчур въедливая. В итоге, чтобы сооружения вновь засияли своими главами, уборочным командам и реставраторам пришлось вооружиться специальными химикатами для удаления эмали. Но общий результат демонтажа был удовлетворительным, а Московский Кремль по сегодняшний день радует москвичей и гостей столицы своими многовековыми сводами – кажется, что и не рисовали на его стенах фасады несуществующих домов.

Кремль выстоял всю войну практически без потерь. /Фото: eva.ru