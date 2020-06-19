Два Алтая оказались числе лидеров Сибири сокращению зарплат нерабочий апрель

Алтайский край и Республика Алтай показали третий и четвертый результаты в СФО по уровню падения доходов в апреле 2020 года, который, согласно указу президента РФ, должен был быть нерабочим для большинства граждан при сохранении зарплат. Результаты исследования, подготовленного аналитической службой международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, публикует «Коммерсантъ».

Аналитики сравнивали, насколько уменьшились апрельские заработные платы россиян по сравнению с мартом. В целом по России снижение составило 23 %, если брать в расчет официальные зарплаты. Хуже всего дела обстоят в Приволжском федеральном округе (-26,2 %), в Центральном (-25,5 %) и Северо-Западном (-24,7 %).

В Сибирском федеральном округе падение зарплат оказалось наименьшим: они упали в среднем на 14,6 %. Однако в зависимости от региона данные существенно разнятся. Например, в Новосибирской области показатели превысили среднероссийские: зарплаты упали более чем на четверть, на 25,5 %. Второй результат показала Тыва: здесь снижение составило 25,4 %. Республика Алтай и Алтайский край стоят следом, показав результаты в -21,8 % и -18,2 % соответственно. Если говорить о самом благополучном регионе СФО, то таковым можно назвать Иркутскую область, где официальные зарплаты за апрель по отношению к марту изменились мало: падение составило всего 3,5 %. «Снижение зарплат за месяц сразу более чем на 20 % подтверждает, что коронавирусный кризис серьезно ударил по реальной экономике и доходам людей. Вероятно, что в сегменте теневой экономики заработки упали еще более существенно», — говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Объявленные российскими властями «коронавирусные каникулы» в апреле предусматривали сохранение за отправленными на самоизоляцию людьми зарплат на государственных и частных предприятиях. «Меры гоподдержки, ориентированные на сохранение занятости, откровенно запаздывали и изначально были не в полной мере доступны бизнесу, но главное, они не могли в достаточной мере компенсировать масштабное падение выручки на фоне заморозки экономики», — считают в FinExpertiza.