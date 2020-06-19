Украина впервые испытала ракеты «Нептун» с боевой частью

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Украина впервые испытала ракеты «Нептун» с боевой частью
Украина впервые испытала ракеты «Нептун» с боевой частью

turchynov.com

Украина впервые провела испытания ракет «Нептун» с боевой частью на полигоне в Одесской области, передает ТАСС со ссылкой на сообщение государственного концерна «Укроборонпром».

Испытания прошли успешно, указано в сообщении.

Крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» обладает боевой частью весом 150 км, дальностью пуска до 280 км и скоростью около 900 км/час.

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