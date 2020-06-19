Два лидера СНГ сообщили Путину, что не смогут приехать на Парад Победы

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил в телефонном разговоре российскому лидеру Владимиру Путину, что из-за ситуации с коронавирусом не сможет присутствовать на Параде Победы в Москве.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов также сегодня позвонил Путину и сообщил, что не сможет приехать в Москву 24 июня, сообщает ТАСС.

Обе страны на параде Победы на Красной площади вместо президентов будут представлять министры обороны.

Ранее сообщалось, что в 13 российских городах отменили запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за сложной ситуации с коронавирусом. Парад Победы не состоится в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском и Якутске. В Казани подготовка к параду продолжается.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил 24 июня днем проведения парада Победы и приказал начать подготовку к мероприятию. При этом он приказал строго соблюдать требования безопасности при подготовке и проведении парада.