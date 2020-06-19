Собянин призвал сохранить «удаленку» в Москве

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РИА «Новости»

Московским компаниям следует по возможности сохранить удаленный режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Нахождение в офисе минимального числа сотрудников позволит снизить риск заражения коронавирусом нового типа, отметил глава города. Он подчеркнул, что «удаленку» стоит сохранить на ближайшие недели или даже на «месяц-другой».

По последней информации, в России выявлено 569 063 случая новой коронавирусной инфекции, из них 7 841 – с летальным исходом. Выздоровели 324 406 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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