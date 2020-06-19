МФЦ в Подмосковье начнут работать в полном объеме

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, в соответствии с которым МФЦ в регионе будут работать с 25 июня в полном объеме. Об этом сообщает Telegram-канал главы региона.

Отмечается, что очный прием будет осуществляться по предварительной записи.

По последним данным, в России выявлено 569 063 случая новой коронавирусной инфекции, из них 7 841 – с летальным исходом. Выздоровели 324 406 человек.

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