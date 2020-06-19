Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным. Об этом он сказал в интервью в эфире «Би-би-си».

По его словам, у ряда политиков на Западе имеются неоправданные представления о том, что «миром можно управлять из одного центра, который называется Вашингтон».

«На мой взгляд, самый важный урок прошлого заключается в том, что попытка любой страны единолично управлять миром несомненно приведет к краху», — сказал Нарышкин.

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