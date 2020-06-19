Лукашенко «никому не позволит сломать Белоруссию»

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Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «никому не позволит сломать эту страну». Такое заявление глава государства сделал в ходе совещания в Минске, сообщает «БелТА».

По словам Лукашенко, для него главной ценностью является «суверенная и независимая» Белоруссия.

«На сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило», – подчеркнул президент.

При этом глава государства отметил, что в последнее время «определенные силы» начали раскачивать ситуацию в стране. При этом белорусским властям удалось предотвратить дестабилизацию, заверил Лукашенко.

Данное заявление прозвучало на фоне задержания в Белоруссии претендента на пост главы государства Виктора Бабарико. Его подозревают в организации противоправной деятельности Белгазпромбанка. Глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что за незаконной деятельностью Бабарико стоит «Газпром».

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