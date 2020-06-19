В США хотят сделать день отмены рабства национальным праздником

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

AP

Члены сената США предлагают признать день отмены рабства, который отмечается 19 июня, национальным праздником. Об этом сообщает NBC News.

С инициативами о признании этого дня национальным праздником выступили сенаторы-демократы Камала Харрис, Кори Букер, Тина Смит и Эд Марки, а также республиканец Джон Корнин.

Ранее в США начались массовые протесты против расизма и произвола полиции после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США выступают против переименования военных баз, названных в честь конфедератов

— ООН назвала убийство Флойда «символом системного расизма»

— В США полицейским запретят удушающие приемы

Источник