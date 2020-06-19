В США хотят сделать день отмены рабства национальным праздником

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AP
Члены сената США предлагают признать день отмены рабства, который отмечается 19 июня, национальным праздником. Об этом сообщает NBC News.
С инициативами о признании этого дня национальным праздником выступили сенаторы-демократы Камала Харрис, Кори Букер, Тина Смит и Эд Марки, а также республиканец Джон Корнин.
Ранее в США начались массовые протесты против расизма и произвола полиции после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.
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