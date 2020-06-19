Самые интересные видео 19 июня

Портящий асфальт парад, драка из-за социальной дистанции и очередной припадок извинений перед темнокожими в США — всё это в подборке «Блокнота».

В Чите водитель маршрутки злился на коллегу из-за того, что тот приезжал быстрее него на остановки и забирал большую часть клиентов. В итоге нервы водителя сдали окончательно и он набросился на обидчика с ножом.

В России бензин не самый дешевый — все мы это знаем.

В этом видео парень показывает цены на топливо в Америке и… короче почувствуйте разницу.

Следующий ролик демонстрирует обратную сторону праздника Победы. В Москве состоялась репетиция парада, но всё пошло не так, как планировалось. Танкисты забыли надеть на гусеницы специальные накладки, поэтому асфальт начал рассыпаться.

«Гротескный расизм»: в вашингтонском Капитолии сняли портреты четырёх экс-спикеров времён Конфедерации. Сделали это накануне годовщины окончания Гражданской войны и освобождения рабов в Техасе. Назвав залы конгресса «самым сердцем демократии», спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что там «нет места для увековечивания людей, которые воплощают насильственный фанатизм и гротескный расизм Конфедерации».

Очередная драка в столичном метро Причина все та же — отсутствие маски и несоблюдение социальной дистанции. В итоге, затеявший конфликт сам остался без маски… и без футболки.