Вилко Келдерман, Сэм Оомен и Лауренс Де Плюс могут поменять команды

Контракты нидерландских гонщиков — 24-летнего Сэма Оомена и 29-летнего Вилко Келдермана заканчиваются в этом году. Как сообщают AD.nl и Cyclingnews, эти гонщики не будут продлевать контракт с командой Sunweb. Поменять команду может и 24-летний бельгийский гонщик Лауренс Де Плюс, у которого заканчивается двухлетний контракт с командой Jumbo-Visma.

Как сообщает издание Wielerflits, Лауренс Де Плюс находится в процессе переговоров с командой Ineos, с которой может заключить трёхлетний контракт. Согласно Wielerflits, Де Плюс планировал остаться в Jumbo-Visma, но предложение команды Ineos оказалось слишком хорошим, чтобы отказываться.

А Сэм Оомен, по сообщениям Cyclingnews, с большой долей вероятности переходит в команду Jumbo-Visma, где вновь будет выступать со своим бывшим товарищем по команде Томом Дюмулином.

Команда Sunweb, по сообщениям De Telegraaf, предложила контракт Роману Барде, который может уйти из команды AG2R La Mondiale вместе с Микаэлем Шерелем, если французская команда даст на это согласие.

Представители команды Sunweb пояснили Cyclingnews: «С прошлой осени мы отмечали, что на данный момент не сделали предложения Келдерману и Оомену. Они свободны вести переговоры с другими командами».