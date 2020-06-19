В Турции за сутки выявлено 1 тыс. 429 заболевших коронавирусом

Об этом сообщил 17 июня министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

При этом общее число выявленных случаев заболевания в республике составило 182 тыс. 727.

Кроме того, 1 тыс. 261 пациент вылечился за последние сутки, таким образом количество выздоровевших составило 154 тыс. 640.

Вместе с тем за последние 24 часа в Турции провели 52 тыс. 901 тест, а их общее число достигло 2 млн 773 тыс. 904.

В то же время 745 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, а также 306 интубированы.