Олег Хорохордин позволил открыть туробъекты Республике Алтай началу июля

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил запрет на работу туристических объектов в регионе до 2 июля включительно. Соответствующее распоряжение было подписано им 19 июня, сообщает оперштаб региона. Такое решение было принято в связи с резким ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией.

Как отметил глава региона, за последнюю неделю в Республике Алтай прирост новых случаев превысил 60 %. «С прошлой пятницы зарегистрировано 155 новых случаев, из которых 110 – у жителей Кош-Агачского района», – заявил Хорохордин и напомнил о важности отказа от проведения крупных семейных мероприятий с большим числом гостей в селах района и строгом соблюдении санитарных правил и масочного режима. «В настоящий момент эпидситуация остается очень сложной. Мы не можем приступить к следующему этапу открытия турбаз и других средств коллективного размещения, равно как и к полноценному возобновлению работы общепита», – подчеркнул глава.

Олег Хорохордин также обратил внимание на распространение в социальных сетях информации о том, что жителей Кош-Агачского района призывают оформлять страховые полисы от коронавируса и получать по ним выплаты. «Никакая страховка, к сожалению, не поможет сохранить жизнь, а лечение коронавируса в любом случае будет проходить по полису обязательного медицинского страхования. Важно, чтобы каждый житель, от райцентра до отдаленных стоянок, знал о необратимости тех изменений, которые могут возникнуть в организме в результате заражения», – заявил глава региона. Он поручил главе района Серикжану Кыдырбаеву провести масштабную разъяснительную работу среди жителей совместно с главами сельских поселений и муниципальными депутатами.

Также Олег Хорохордин поручил Министерству регионального развития Республики Алтай проработать с авиаперевозчиком вопрос приостановки регулярных авиарейсов по маршруту «Горно-Алтайск – Кош-Агач – Горно-Алтайск» до улучшения эпидемиологической обстановки в районе.

Напомним, за весь период в республике обследовано более 29 тысяч человек. По данным на 19 июня, в регионе лабораторно подтверждено 396 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 160 человек. В регионе развернуто 253 койки для пациентов с коронавирусом, в ближайшее время их число будет увеличено еще на 50 мест.

Вместе с тем, всего несколько дней назад, 10 июня, Олег Хорохордин провел совещание оперативного штаба, на котором неожиданно объявил о смягчении противоэпидемического режима. Причем в тот же день были подписаны соответствующие распоряжения правительства, а послабления были введены уже на следующий день. Так, с 11 июня к работе разрешили вернуться заведениям общепита, которые обслуживают клиентов на открытых площадках. Также с этого дня частично возобновилась работа туристической сферы, а именно коллективных средств размещения с медицинской лицензией. По словам губернатора, в республике восемь таких объектов.