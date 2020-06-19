Футурологи из Японии рассказали, каким будет мир через 20 лет

Японское министерство науки и технологии рассказал о том, что может ждать человечество в 2040 году. К примеру, у людей к тому времени может появиться одно на всех сознание, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Такие прогнозы были сделаны 16 июня во время заседания Кабинета Министров. В предоставленных документах футурологи описали мир будущего, в котором виртуальная реальность и обычная жизнь могут стать одним целым. Министерство уже не первый раз делает подобные прогнозы. За все время сбылось примерно 70% таких «предсказаний». Данный процент считается достаточно высоким. В 1977 году специалисты предсказали, что в скором времени могут появиться телевизоры, которые можно будет легко повесить на стену. Затем появился прогноз относительно мобильных телефонов. Также в 1977 году было предсказано появление противоракового средства, но его не удалось разработать до сегодняшнего дня. В 2020 году от японских ученых поступило еще 37 новых прогнозов о том, что может ожидать людей спустя два десятилетия. Они считают, что у человечества к тому времени сформируется общее сознание, с помощью которого, к примеру, можно попробовать еду, которую употребляет другой человек. За счет этого люди с ограниченными возможностями смогут испытать то, что испытывает человек во время занятий спортом. Также люди без проблем смогут говорить с домашними питомцами и другими животными. Тяжелая техника, которая сейчас используется на производствах, будет работать в полностью автоматическом режиме. Роботы смогут самостоятельно выращивать фрукты и овощи на специально разработанных для этого фермах. Доставлять продукты в 2040 году будут дроны. Стоит отметить, что еще в прошлом году японскими разработчиками был продемонстрирован вариант беспилотной техники, которая может применяться в сельском хозяйстве. Разработка представляет собой электрический трактор «X Tractor».