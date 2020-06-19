Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО

У Луцьку віддали останню шану загиблому на Сході військовослужбовцю, старшому матросові Іллі Струку.

Тіло Героя привезли на Волинь приблизно о 16 годині 19 червня.

Спочатку волиняни зустріли полеглого воїна на межі Рівненської та Волинської областей на Цуманському перехресті. Згодом прощання відбулося у Луцьку на Театральному майдані біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України».

Зустріти траурний кортеж із тілом воїна-земляка приїхали побратими, волонтери, священники. На Театральний майдан прийшли представники міської та обласної влади. Люди зустрічали полеглого волинянина на колінах, несли квіти.

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Молитву за упокій душі Іллі Струка на Театральному майдані звершив головний військовий капелан Волинської єпархії УПЦ КП Михайло Бучак.

Іллю Струка поховають завтра, 20 червня, у рідному селі Льотниче Володимир-Волинського району.

Нагадаємо, волинянин Ілля Струк загинув 17 червня у зоні проведення ООС. Боєць народився 1 серпня 1995 року. Тож цьогоріч йому лише мало б виповнитися 25 років. Хлопець здобув освіту у Львівському ВПУ (спеціальність: маляр-штукатур), а 23 квітня 2015 року отримав статус учасника бойових дій. Службу проходив у військовій частині А 1275 міста Маріуполь.