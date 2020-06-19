Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии COVID-19: «Мир в новой опасной фазе»

Мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

«Вчера в ВОЗ поступили сведения более чем о 150 тысячах новых случаев COVID-19. На данный момент это самый высокий суточный показатель», — цитирует РИА «Новости» чиновника.

По его словам, большее количество заражений приходится на Северную и Южную Америку. Растет статистика и в Южной Азии, а также на Ближнем Востоке.

«Мир находится в новой и очень опасной фазе», — подчеркнул Гебреисус.

По данным ВОЗ, коронавирус выявили у 8,35 млн человек, из них 450 тыс. умерли.