А что вы увидели первым на картинке? Ответ многое расскажет о вас

Один из наших любимых типов личностных тестов – оптические иллюзии. Загляните в текст, чтобы пройти не один, а три теста!

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 4 мин. Просмотров 257 Опубликовано 19.06.2020

Существует множество разнообразных личностных тестов, и хотя многие из них объемные и основательные вроде теста Майерса-Бриггса (образец качественного личностного теста), они бывают не только информативными, но и довольно забавными.

Одним из наших любимых типов личностных тестов являются оптические иллюзии. Оптическая иллюзия – это иллюзия, возникающая в тот самый момент, когда в вашем мозгу друг на друга накладываются определенные связи.

Чтобы интерпретировать то, что видит глаз человека, мозг обрабатывает миллионы бит информации в секунду. Но не вся эта информация обрабатывается правильно. Иногда огромное ее количество требует от мозга принятия быстрых решений с целью приоритизировать вещи, кажущиеся ему наиболее важными, и указать нам на них. Единственное, что сейчас для него имеет значение, это его текущая цель. При этом все остальное меркнет, оставляя лишь то, что он считает важным.

Хорошая оптическая иллюзия использует этот процесс в мозгу и переворачивает вещи с ног на голову, чтобы вы смогли узнать о себе нечто такое, что можно узнать только посредством принятия моментальных решений во время первых секунд ознакомления с изображением.

Каждое из изображений ниже подано таким образом, чтобы задействовать какую-то определенную сторону вашей личности. Это помогает пролить свет на разные аспекты вашей психики и помочь лучше понять себя.

Оптическая иллюзия №1

Посмотрите на картинку. Что вы видите? Крокодила или лодку?

Если вы видите крокодила…

Вы относитесь к числу людей, которые склонны видеть картину в целом. Вы можете принимать как должное простые вещи вроде прогулки на природе, поскольку не видите в них особой важности, ведь есть куда более серьезные вещи, на которых стоило бы сосредоточить свое внимание.

Вероятно, вы очень практичный человек и не любите рисковать. Вы привыкли проявлять осторожность и не оставляете в своей жизни места для новых впечатлений и вещей.

Если вы видите лодку…

Вы внимательны к деталям, а потому ничто не проходит мимо вас незамеченным. Вас можно описать как уникальную, необычную и творческую личность.

Главное – не слишком зацикливайтесь на мелочах и не забывайте о картине в целом. Особенно это важно, если вы художник или студент. Так, вы можете настолько увлечься какой-то небольшой частью проекта, что напрочь забудете о необходимости выполнить все задание целиком.

Оптическая иллюзия №2

Если вы видите колонны…

Это может указывать на то, что вы отдаете предпочтение комфорту и безопасности. Но вам ни за что не достигнуть в жизни чего-то весомого, если вы не научитесь выбираться из своей зоны комфорта. А еще это может говорить о том, что вы слишком часто мечтаете о своих целях, лишая себя времени на их реальное достижение.

Если вы видите людей…

Это говорит о свободе вашего духа и о том, что вы готовы по первому зову покинуть свое текущее место.

Жизнь почти никогда не кажется вам скучной. На самом деле она полна удивительных людей и приключений. У вас любопытная и добрая душа, главное не блуждать слишком долго. Будьте готовы осесть, когда наступит подходящее время.

Оптическая иллюзия №3

Если вы видите старика…

Это означает, что у вас очень чувствительная, нежная и сострадательная душа. То, что вы сначала увидели на картинке старика, указывает на вероятность того, что вы чаще обращаетесь к правому полушарию своего мозга вместо левого. А это более креативное и артистическое полушарие. Вы – творческая личность.

Если вы видите женщину…

У вас более аналитический склад ума, чем у тех, кто увидел на изображении старика. Вы предпочитаете использовать левое полушарие мозга вместо правого. Такая склонность к анализу и вдумчивость существенно облегают вам жизнь. Но порой в своих попытках быть практичными вы можете создать впечатление бессердечного человека.

Не стоит прятать ту часть себя, которая хочет верить в доброту других людей. Даже если проведенный анализ говорит вам об обратном. Не позволяйте себе закрываться от окружающих.

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