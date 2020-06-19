Новое дело Карабаса-Барабаса: театр кукол Ставрополя подозревают в краже 8 миллионов рублей

Речь идет о хищении при закупке светодиодного оборудования.

Театр кукол в Ставрополе оказался причастен к хищению 8 миллионов рублей. Об этом 19 июня сообщает «Блокнот Ставрополь» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Причиной для возбуждения уголовного дела стала закупка светодиодного оборудования. По версии следствия, тогда и были «освоены» 8 миллионов.

В декабре 2018 года ГБУК СК «Ставропольский краевой театр кукол» искал исполнителя для поставки светодиодных экранов в количестве двух штук. В объявленном тендере участвовали всего два поставщика: московская компания «СценаСвета» под руководством Антона Хижняка и ставропольский бизнесмен Андрей Болдырев. Примечательно, что фирмы являются прямыми конкурентами в сфере поставок театрального оборудования

Победу одержала «СценаСвета» получив контракт на 8 503 902 рублей. Отрыв был небольшим – составил всего 43 тысячи рублей.

2018 год для компании стал прибыльным. По сравнению с 2017 выручка выросла на 44 миллиона рублей.

Согласно заключению товароведческой экспертизы, стоимость оборудования составила всего 740 000 рублей.

7,8 миллиона рублей были обезличены и направлены неизвестно куда. Движение таких сумм не могло остаться незамеченным, этим заинтересовались правоохранительные органы.

16 июня 2020 сотрудники управления МВД по городу Ставрополю возбудили уголовное дело в отношении Антона Хижняка — директора ООО «СценаСвета» — по статье «Мошенничество».

По некоторым данным, участие в работе по выявлению указанного преступления принимали и сотрудники краевого управления ФСБ.

Получить какие-либо комментарии от директора театра не удалось – номер Александра Безгина недоступен.

Министерство культуры Ставропольского края отказалось давать комментарии, Министр Татьяна Лихачева сослалась на занятость прямой линией губернатора Ставропольского края, а также на то, что не знакома с ситуацией.

«Ставропольский краевой театр кукол» стал спасательным кругом для «Народного дома конца XIX века», который возрождают в рамках нацпроекта «Культура». Сейчас финансирование объекта составляет порядка 270 миллионов рублей, большая часть из которых — федеральные субсидии. Культурный объект власти обещают приспособить под нужды театра до конца 2020 года.

Это уже не первый случай хищения денег связанных с театром кукол. На сайте госзакупок ранее был размещен тендер на приобретение театрального занавеса, за который министерство строительства Ставропольского края было готово выложить 6,5 миллиона рублей. Тендер выиграл ООО «Дон Мьюзик» из Ростова-на-Дону. Поставщик оказался совестливым, снизив стоимость заказа до 1,3 миллиона рублей.

Напомним, что в марте 2020 года в Московской области двое бизнесменов были арестованы за хищение 3 миллиардов рублей.