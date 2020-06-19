Цены на жильё в Турции в апреле увеличились на 5,2%

Согласно данным Центрального банка, повышение в апреле последовало за увеличением цен на 2,8% в марте.

В номинальном выражении цена на недвижимость в апреле выросла на 16,7%в год, превысив мартовский скачок в 15,1%. Годовая инфляция потребительских цен в Турции в мае составила 11,4%, ускорившись с 10,9% в апреле.

Отметим, ччто правительство страны предлагает недорогие ипотечные кредиты через государственные банки и призывает ЦБ снизить процентные ставки до 8,25% с 24% в июле прошлого года. Несмотря на усилия турецких властей продажи домов всё ещё находятся на низком уровне.

По данным Центробанка, цены выросли на 1,7% в месячном исчислении после роста на 1,37% в марте.

Продажи недвижимости в Турции резко наметили тенденцию к снижению второй месяц подряд, отражая влияние вспышки COVID-19 на потребительский спрос.

Вместе с тем количество проданных объектов недвижимости в прошлом месяце сократилось на 44% в год до 50 тыс. 936 единиц, сообщил ранее Турецкий статистический институт (TurkStat). Надо сказать, что в апреле их число упало на 56% до 42 тыс. 783 единиц.

Кроме того, многие застройщики не могут реализовать большое количество непроданных объектов недвижимости и сталкиваются с давлением увеличения издержек из-за более высоких цен на сырьё.