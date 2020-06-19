Ученые определили, где делись 8 миллиардов световых лет эволюции Вселенной

За прошлый год специалисты зафиксировали данные от 35 сливающихся нейтронных звезд и черных дыр. Но что же было ими упущено? Буквально 8 миллиардов световых лет эволюции нашей Вселенной, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Доктор Рори Смит, который исследует гравитационные волны, уверен в том, что всего существует примерно два миллиарда разного рода гравитационно-волновых событий, которые возникли в результате слияния черных дыр. Но на данный момент эти события еще не были обнаружены специалистами. Доктор Смит вместе со своими коллегами создал метод обнаружения подобных событий. Преимуществом данного метода является то, что нет никакой необходимости искать каждое такое событие по отдельности. С помощью разработанного метода ученые смогут смотреть на «8 миллиардов световых лет дальше», чем это было возможно раньше. За счет этого можно получить информацию о том, какой внешний вид имела ранняя Вселенная и как происходил непосредственно сам процесс ее эволюции. Некоторое время назад была опубликована научная статья, в которой детально рассказывается о том, как именно будут измеряться свойства фона обнаруженных гравитационных волн. Они возникают в результате двоичного слияния черных дыр. Во время этого выделяется невероятное количество энергии, которое неоднократно фиксировали детекторы Advanced LIGO-Virgo. Некоторые ученые уверены в том, что подобные волны несут важную информацию о самых отдаленных уголках вселенной. Если наблюдать за отдельными волнами, то можно проследить за эволюцией звезд и галактик. При этом чем дальше получится увидеть подобные волны, тем больше информации о ранней Вселенной получат специалисты.