Над Австралией пролетел зеленый огненный шар: ученые гадают, что это было

Ночью 15 июня над Австралией в небе пролетал какой-то непонятный объект. Это был зеленый огненный шар. Лучше всего его удалось рассмотреть в северо-западной части страны. Но сообщения о данном объекте поступали и с некоторых других штатов. На данный момент ученые не могут точно определить, что именно это было. Стоит отметить, что полет шара был настолько долгим, что его удалось снять на видео, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Выложенные в социальные сети видео были прокомментированы огромным количеством пользователей. Многие из них уверены в том, что это был некий космический мусор. В свою очередь ученые считают, что объект имеет природное происхождение. Объясняют они это тем, что огненный шар мог содержать много железа, что и стало причиной возникновения жутковатого зеленого свечения. Астроном Рене Сайерс считает, что это мог быть астероид или же метеороид. Если в атмосферу Земли попадает космический мусор, то в результате горения он распадается на мелкие куски. В данном случае фрагментация не наблюдалась. Ученая говорит о том, что размер данного астероида мог быть примерно, как у стиральной машинки. Также среди пользователей обсуждалась еще одна версия. Что это мог пролететь астероид (163348) 2002 NN4, диаметр которого достигает 570 метров. Но он летел мимо Земли еще пару недель назад и не мог настолько сильно приблизиться к планете. Стоит отметить, что в мае огненный шар видели в юго-восточной Австралии. Его зафиксировали над штатом Виктория 22 мая. Тогда специалисты заверили, что это был обычный космический мусор, который, скорее всего, имел российское происхождение.