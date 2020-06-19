Алтайский краевед возмутился приписанным авторством исторических справок Барнауле туристов

Так выглядят готовые инфостойки, установленные в исторической части города

В туркластере «Барнаул — горнозаводской город» установили серию инфостоек и навигационных конструкций для туристов, содержащих историческую справку о памятных местах и объектах. Материалы для стендов, как пишут на сайте администрации Барнаула, согласовали историки Даниил Дегтярев и Валерий Скубневский, а также сотрудники музея «Город», в то время как на сайте краевого правительства они вовсе указаны как авторы. Однако, как рассказал сам Дегтярев «Банкфаксу», его исправления были учтены минимально, и стенды в своем окончательном варианте, по его данным, изобилуют фактическими ошибками.

Сам контракт на исполнение информационных стендов и стел был заключен в начале марта текущего года между административно-хозяйственным управлением Барнаула и рекламной группой «Продвижение». Согласно данным, опубликованным на сайте Госзакупок, компания должна был до конца апреля изготовить 16 информационных стендов, два трехгранных вращающихся стенда, стенд с именами людей, внесших вклад в развитие Нагорного парка, изготовить 18 информационных стел, трехмерную туристическую эмблему Барнаула и 16 информационных табличек. За все в администрации отдали 1 млн рублей из городского бюджета. При этом информационные материалы для размещения власти пообещали предоставить сами.

Из сообщения, опубликованного на сайте города, следует, что тексты с исторической справкой для 16 стендов и 18 стел согласованы с музеем «Город», доктором исторических наук, профессором Валерием Скубневским и кандидатом исторических наук Данилом Дегтяревым. Перевела тексты на английский язык старший преподаватель Лингвистического института Алтайского государственного педагогического университета Татьяна Климова. Но, как рассказал «Банкфаксу» Даниил Дегтярев, его едва ли можно назвать соавтором, поскольку большую часть его замечаний чиновники якобы не учли, а установленные стенды содержат в себе фактические ошибки.

По его словам, еще перед введением режима самоизоляции с ним связались сотрудники отдела по развитию туризма из городской администрации, попросив историка проверить тексты с историческими справками. Он внес исправления и направил их в администрацию, попросив никак их не видоизменять, поскольку в таком случае он не мог бы ручаться за достоверность сведений, изложенных в конечной редакции. «Мне пришло в ответ: «Спасибо за уточнение». И что я увидел в итоге? Они многие мои исправления просто никак не учли. Белиберда, которая там была — они ее частично оставили. Некоторые стенды выполнены откровенно плохо: на отдельных даже текст просто на полуслове обрывается, не говоря уже о фактических и стилистических ошибках», — рассказал Дегтярев.

Даниил Дегтярев, кандидат исторических наук, краевед: — Для примера, в справке про парк Центрального района говорится, что «образовался парк в 20 га, в который входила Горная аптека, нынешняя площадь Свободы и т.д.». Ну вы представляете себе парк в 20 га? У нас «Изумрудный» меньше. Вот якобы «Центральный» парк в XIX в. был 20 га. Ну это бред. Это написал человек, который не разбирается в истории Барнаула. Или, к примеру, про нынешние улицы Пушкина и Ползунова говорится, что они появились в 1730-х годах. Но в 1730-х годах никак улиц не могло быть, потому что плотину для пруда медеплавильного завода, с которого начался Барнаул, заложили 1739 году – это было первое сооружение. На некоторых стендах тексты нормальные, но на них размещены фотографии, которые вообще не имеют отношения к этому месту. Ну зачем? На Ленинском проспекте, недалеко от Речного вокзала, поставили стенд про Московский проспект. С одной стороны фотография нормальная, а с другой – фото устья Барнаулки. При чем тут она? Не все стенды, конечно, плохие, где-то все сделано хорошо, местами, где должно было быть плохо, учли правки.

В итоге, казалось бы, неплохое начинание городских чиновников в части взаимодействия с экспертным сообществом, по оценкам Дегтярева, оказалось неудачным. Он отметил, что уже пожалел о том, что дал согласие на такое сотрудничество. «Ладно меня пытаются припозорить – я-то отвечу. А вот Валерий Анатольевич [Скубневский] – выдающийся наш ученый! – ему, наверное, дали посмотреть в электронном варианте, но что толку, если он пожилой человек, и с компьютером «на Вы»? Едва ли ему кто-то передавал печатный текст во время режима самоизоляции. Это же просто нечестно», — прокомментировал он. Историк также добавил, что не просил денег за проделанную им работу.