Ученые выяснили, когда в Ухане на самом деле появился коронавирус

Специалисты из Гарвардской медицинской школы считают, что коронавирус возник в Ухане еще в августе прошлого года. Предположения были выдвинуты после анализа поисковых запросов китайцев и количества машин на парковках, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.На первый взгляд кажется, что изучать количество машин на парковках возле больниц Уханя и проанализировать пользовательские запросы как-то глупо, но ученые объяснили, почему эти данные могут указывать на суровую правду. Специалисты изучили снимки с воздуха за период с начала 2018 года до апреля 2020 года. Существенное увеличение числа транспорта имело место в августе 2019 и длится по сегодняшний день. Другой момент – люди в августе прошлого года начали чаще вводить запросы, связанные с кашлем и диареей. А это основные симптомы коронавируса: исследования доказали, что страдает желудочно-кишечный тракт. Пик таких запросов пришелся на декабрь.Для сбора всех данных были также привлечены специалисты из Бостонского университета здравоохранения и детской больницы Бостона. Джон Браунштейн отметил, что число транспорта на парковках нельзя напрямую связать с коронавирусом, однако сложившаяся целостная картинка свидетельствует именно об этом. Люди начали чаще обращаться в больницы, а также пытаться избавляться от симптомов в домашних условиях.Данные подтверждают теорию о том, что инфекция зародилась в Южном Китае и уже успешно развивалась до появления очага на рынке Уханя. На сегодняшний день вирус подцепили 8,5 млн человек, а умерли – 454 тысячи. Хорошие новости заключаются в том, что в Британии уже изобрели вакцину, она находится на последних этапах тестирования. Европа, США и Индия уже сделали первые заказы.