Волинь зустріла тіло загиблого на Сході 24-річного Героя

На Цуманському перехресті, що на межі Рівненської і Волинської областей, зустріли тіло загиблого на Сході військового Іллі Струка.

Відбулося це у п’ятницю, 19 червня, біля 16:00.

У супроводі ветеранів АТО, волонтерів, Національної поліції тіло Героя попрямує до Театрального майдану Луцька. Там священнослужителі ГО “Військові капелани Волині” відправлять панахиду.

Іллю Струка поховають завтра, 20 червня, у рідному селі Льотниче Володимир-Волинського району.

Нагадаємо, волинянин Ілля Струк загинув 17 червня у зоні проведення ООС. Боєць народився 1 серпня 1995 року. Тож цьогоріч йому лише мало б виповнитися 25 років. Хлопець здобув освіту у Львівському ВПУ (спеціальність: маляр-штукатур), а 23 квітня 2015 року отримав статус учасника бойових дій. Службу проходив у військовій частині А 1275 міста Маріуполь.

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19 червня в області оголосили день жалоби за загиблим військовим. Згодом оголосили про продовження скорботи до 20 червня.